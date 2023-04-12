أرسنال الإنجليزي يستهدف التعاقد مع إلياس أخوماش

هبة بريس : القسم الرياضي

أبدى نادي أرسنال الإنجليزي رغبته في ضم اللاعب ذو الأصول المغربية إلياس أخوماش من نادي برشلونة خلال مرحلة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكشفت تقارير إعلامية أن إدارة أرسنال بدأت تحركاتها مبكرا من أجل الحصول على توقيع أخوماش الذي ينتهي عقده مع برشلونة نهاية هذا الموسم.

ووفقا لنفس المصادر فإن أرسنال يتنافس على صفقة أخوماش إلى جانب كل من ميلان وإشبيلة وليدز يونايتد، علما أن عقد اللاعب مع برشلونة ينتهي شهر يونيو 2023 ولم يفاوضه مسؤولو النادي على التجديد.

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