اعتقال قيادي في داعش بعملية خاصة للقوات الأميركية بسوريا

2023-04-12 / 17:57
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هبة بريس

أعلنت القيادة المركزية للجيش الأميركي اعتقال، حذيفة اليمني، المسؤول عن تسهيل العمليات الهجومية في “داعش” واثنين من مساعديه في غارة نفذتها مروحية، مساء السبت، في شرق سوريا.

وأكد بيان القيادة المركزية عدم سقوط جرحى أو قتلى بين المدنيين في الغارة.

واعتبرت القيادة المركزية أن اعتقال اليمني ومساعديه سيؤدي إلى تعطيل قدرة التنظيم على تنفيذ العمليات.

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية، جو بوتشينو، إن العمليات ضد “داعش” ضرورية لأمن واستقرار المنطقة، مشيرا إلى أن “داعش بأيديولوجيته لا يزال يمثل تهديدا للمنطقة وخارجها إذ يحتفظ التنظيم بالقدرة على شن هجمات في العراق وسوريا كما يمتلك رغبة بتنفيذ هجمات أبعد من الشرق الأوسط” .

وكانت القيادة العسكرية قد أعلنت في الثالث من أبريل تنفيذ غارة في سوريا، أسفرت عن مقتل القيادي في التنظيم، خالد إياد أحمد الجبوري، الذي قالت إنه خطط لتنفيذ هجمات في أوروبا.

وتقود واشنطن تحالفا دوليا يحارب تنظيم داعش، كما تقوم بتنفيذ غارات دورية تستهدف عناصره وقيادييه.

وتعد الضربة الأخيرة الأحدث في سلسلة الهجمات التي استهدفت على مدى السنوات الماضية، مسلحين مرتبطين بتنظيم القاعدة وأعضاء بارزين في تنظيم داعش في سوريا

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