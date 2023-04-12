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البنك الدولي.. المغرب ضيف شرف الاجتماعات السنوية في واشنطن

2023-04-12 / 17:45
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هبة بريس _ و م ع

باعتباره البلد المضيف للدورة المقبلة للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المقرر عقدها في أكتوبر بمراكش، يحل المغرب ضيف شرف خلال الاجتماعات الربيعية الحالية للمؤسستين الماليتين بواشنطن.

وهكذا، وبمناسبة هذا الاجتماع العالمي الذي ينعقد ما بين 10 و16 أبريل الجاري، تم إعداد برنامج متنوع للترويج لمؤهلات المملكة بمقري المؤسستين في واشنطن، تحت إشراف وزارة الاقتصاد والمالية.

وتسلط العديد من الأنشطة الرئيسية الضوء على جاذبية المغرب الاقتصادية والسياحية والثقافية، كما تساهم في جذب الاهتمام بهذه الاجتماعات رفيعة المستوى، المقرر عقدها في المدينة الحمراء ما بين 9 و15 أكتوبر المقبل.

وتم إحداث رواقين، بتعاون مع دار الصانع، على مستوى البنايتين الرئيسيتين للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، على مساحتين تبلغان 350 متر مربع و270 متر مربع على التوالي.

ويضم هذا الرواقان، المشيدان على الطراز المعماري التقليدي المغربي، العديد من فضاءات العرض تضم على الخصوص منتجات الصناعة التقليدية، والزرابي، والألبسة التقليدية المغربية.

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تعليق واحد

  1. كل ما سيجلب المنفعة للمغرب للمواطن المغربي مرحب به.. نتمنى كل خير لهذا البلد الجميل بأهله وموقعه و مؤهلاته المتنوعة.. كما نتمنى أن تنقرض ثقافة الفساد بشتى أنواعه حتى يصير المغرب مثلا يقتدى به عالميا ولما لا شريطة محاربة الفاسدين الذين أهلكوا الحرث والنسل …

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