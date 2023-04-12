عند متم مارس ..الإيرادات الجمركية تتجاوز 20 مليار درهم

2023-04-12 / 17:34
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هبة بريس _ الرباط

أفادت الخزينة العامة للمملكة (TGR) أن صافي الإيرادات الجمركية بلغ أكثر من 20,31 مليار درهم برسم الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023، مسجلا زيادة قدرها 8,2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأبرزت الخزينة في نشرتها الشهرية الأخيرة المتعلقة بإحصائيات المالية العامة، أن هذه الإيرادات، التي تشمل الرسوم الجمركية، وضريبة القيمة المضافة على الواردات، والضريبة الداخلية على الاستهلاك المتعلقة بمنتجات الطاقة، تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات الضريبية والاستردادات الجبائية البالغة 18 مليون درهم مع متم شهر مارس 2023، مقابل 11 ملايين درهم سنة ما قبل.

وأشار المصدر ذاته إلى أن خام المداخيل من الرسوم الجمركية عند متم مارس 2023 بلغ 20,33 مليار درهم ( 18,79 مليار درهم سنة ما قبل)

وأبرزت النشرة أيضا أن صافي مداخيل ضريبة القيمة المضافة على الواردات بلغت 3,55 مليار درهم عند متم مارس 2023، مقابل 3,11 مليار درهم على أساس سنوي، مسجلا زيادة بنسبة 14,2%.

وسجلت الضريبة على القيمة المضافة على المنتجات الطاقية ارتفاعا بنسبة16,2% ، وعلى المنتجات الأخرى ارتفاعا بنسبة 5,8%.

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