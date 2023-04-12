محاولات تدليس .. صندوق الإيداع والتدبير ينبه

هبة بريس _ الرباط

أكد صندوق الإيداع والتديبر على عدم اعتبار أية وثائق أو معلومات منسوبة إليه، غير صادرة عن مصالحه الرسمية أو شركائه المعتمدين.

جاء هذا التأكيد، بعدما كشف صندوق الإيداع والتدبير، أن مصالحه توصلت في الأونة الأخيرة، في إطار تعاملها مع مرتفقين من العموم، بوثائق ومعلومات وكشوفات حسابات منسوبة إليه، حيث تتضمن، حسبه، معطيات ووقائع وهمية مشوبة بمحاولات تدليس لأغراض غير مشروعة.

وأضاف في بلاغ له اليوم الأربعاء ، أن أولئك المرتفقين يدعون عبر تلك الوثائق والحسابات، توفرهم بصفة شخصية أو النيابة عن أشخاص، على مبالغ مالية مهمة تم إيداعها لدى صندوق الإيداع والتدبير لفائدتهم.

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