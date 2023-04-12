حفل افطار رمضاني لفائدة نزلاء السجن المحلي بني ملال

هبة بريس

نظمت إدارة السجن المحلي ببني ملال بشراكة مع المجلس العلمي المحلي ببني ملال و والوحدة الادارية لمؤسسة محمد السادس للقيمين الدينيين يوم أمس الثلاثاء 11 أبريل 2023 حفل إفطار جماعي لفائدة النزيلات و النزلاء الأحداث و المسنون بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وبعد افتتاح الحفل بآيات بينات من الذكر الحكيم تلاها على مسامع الحاضرين نزيل بالمؤسسة، انطلق برنامج الأمسية الرمضانية بكلمة مدير السجن المحلي بني ملال رحب من خلالها بضيوف المؤسسة؛ المندوب الجهوي و الإقليمي للشؤون الاسلامية ببني ملال، قاضي تطبيق العقوبات بالمحكمة الابتدائية ببني ملال الاستاذ بوحنيك عبد الرحيم، عضوي المجلي العلمي المحلي، المرشدين والمرشدات وأطر وموظفي المؤسسة السجنية ونزلاءها. مشيرا كذلك في كلمته إلى الأهمية الكبيرة التي تكتسيها هذه المبادرة الانسانية من خلال مشاركة هذه الفئة من السجناء فرحة أجواء الشهر الفضيل، و التي تبقي روحانية الشهر الفضيل لديهم عنوانا للتآخي فيما بينهم وتجلي قيم التراحم والحرص على المثوبة والأجر، وفي ختام كلمته شكر المجلس العلمي و المندوبية الجهوية والاقليمية والوحدة الادارية على هذه الالتفاتة الرامية إلى اشراك نزلاء المؤسسة أجواء الشهر الفضيل وادخال الفرحة عليهم، مؤكد ا انفتاح ادارة المؤسسة على المبادرات التي من شأنها المساهمة في دعم مسار تأهيل السجناء لإعادة الادماج.

من جانبه توجه المندوب الجهوي للشؤون الإسلامية بني ملال خنيفرة، عبد الرحيم مسكور في كلمة بالمناسبة باسم الوحدة الادارية لمؤسسة محمد السادس للقيمين الدينيين بشكره لإدارة المؤسسة السجنية والقائمين عليها، على الأنشطة الرائدة التي تنظمها لفائدة نزلاء ها، علما أنهم يستحقون أكثر من مبادرة خلال الشهر الفضيل وعلى مدار السنة، منوها بالأدوار التي يقوم بها المجلس العلمي بالمؤسسة من خلال مواكبة الانشطة العلمية و الثقافية بالمؤسسة، مشيرا كذلك إلى بعض الانشطة التي تقوم بها المندوبية لفائدة النزلاء كبرنامج محو الأمية و الوعظ و الإرشاد بتنسيق مع المجلس العلمي المحلي.

وفي كلمة لممثل المجلس العلمي ألقاها يوسف مازي عضو المجلس العلمي بني ملال وواعظ بالمؤسسة وجه من خلالها الشكر لكل الشركاء المنخرطين في إنجاح هذا النشاط وعلى رأسهم مدير السجن المحلي و المندب الجهوي و الإقليمي للشؤون الإسلامية وقاضي تطبيق العقوبة،المرشدين والمرشدات الذين يقوم بأنشطة داخل السجن كالاشراف على المسابقات، وخص بالشكر الأطر العاملة بالسجن المحلي،ثم توجه بكلمات وعظية رقيقة سجلها من خلال الانشطة التي قدمها النزلاء و النزيلات خلال الحفل وعلى راسها أن الامل في الله ولا يأس من روح الله و رحمتة وفرجه وتنفيسه فإذا دخل اليأس والقنوط على القلوب فشلت وخارت، مع وجوب إيقاظ الهمم لتجديد التوبة و العزم عليها فلا يأس و لا قنوط من رحمة الله تعالى. وفي الأخير رفع السيد يوسف مازي أكف الضراعة إلى الباري جلت قدرته بالدعاء الصالح لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وبصلاح البلاد والعباد وللشركاء جميعهم وللسجناء والسجينات.

وتخلل الحفل تقديم نزيلات ونزلاء المؤسسة مجموعة من القصائد الشعرية والزجلية حول فضائل الشهر الكريم ، لتأتي بعد ذلك فقرات ترفيهية و إنشاديه في مدح الرسول الكريم.

وفي ختام الحفل تم تكريم النزلاء المتميزين في تلاوة وحفظ القرآن الكريم، تشجيعاً لهم وتحفيزاً لباقي النزلاء على التنافس الشريف في المجالات النافعة

ولقيت المبادرة استحسان النزلاء، لاسيما أن دعوة الإفطار تأتي في إطار الجهود الرامية إلى إعادة تأهيل النزلاء، وتسهم في تعزيز الاستقرار النفسي للنزلاء ، وتنعكس إيجاباً على سلوكياتهم.

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