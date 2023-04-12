سايس يقرر الرحيل عن بشكتاش التركي.. ويتطلع للعودة إلى الدوري الإنجليزي

2023-04-12 / 17:02
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هبة بريس : القسم الرياضي

قرر الدولي المغربي رومان سايس الرحيل عن بشكتاش التركي مع نهاية الموسم الكروي الحالي.

ووفقا لما أوردته صحيفة “هابر تورك” التركية فإن سايس اتخذ قرار الرحيل عن بشكتاش بسبب خلافاته مع مدرب فريقه، حيث يتطلع اللاعب للعودة إلى الملاعب الإنجليزية مرة أخرى، بعدما قضى عدة مواسم رفقة وولفرهامبتون.

ومعلوم أن رومان سايس انضم إلى بشكتاش التركي الصيف الماضي قادما إليه من وولفرهامبتون الإنجليزي في صفقة انتقال حر.

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