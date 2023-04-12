محكمة في باريس ترفض دعاوى مغربية على خلفية برنامج “بيغاسوس”

2023-04-12 / 17:00
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هبة بريس _ الرباط

أكدت محكمة الاستئناف في باريس الأربعاء عدم قبول دعاوى التشهير التي رفعها المغرب ضد منظمات غير حكومية ووسائل إعلام فرنسية فيما يخص برنامج “بيغاسوس” للتجسس،

وفي المرحلة الابتدائية، أصدرت محكمة الجنايات في باريس عشرة أحكام تعلن عدم قبول الدعاوى المباشرة ضد لوموند، وراديو فرانس، وفرانس ميديا موند، وميديابار، ولومانيتيه، وفوربيدن ستوريز، ومنظمة العفو الدولية.

وأيدت محكمة الاستئناف هذه الأحكام العشرة.

وتستند القرارات إلى مادة في القانون الفرنسي لعام 1881 بشأن حرية الصحافة، “لا تسمح لدولة ببدء محاكمة بتهمة التشهير”، لكونها ليست “جهة خاصة”.

وقرر المغرب رفع دعاوى قضائية عدة في فرنسا وإسبانيا وألمانيا، متحدثاً عن “مزاعم كاذبة ولا أساس لها”.

وطالب وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الجمعة، الجهات التي تتهم بلاده بالتجسس بتقديم أدلة مادية، ملمحا للجوء إلى القضاء.

جاء ذلك في مقابلة أجراها مع مجلة “جون أفريك” الفرنسية، وأوردتها وكالة الأنباء المغربية، تزامنا مع اتهام المغرب بالتجسس على الهواتف باستخدام برنامج “بيغاسوس” الإسرائيلي.

وقال بوريطة:حينها “كل شخص أو هيئة وجهت اتهامات للمغرب، عليها تقديم الدليل أو تحمل تبعات افترائها الكاذب أمام القضاء (..) دور العدالة هو التحقق من الاتهامات وفق الأدلة المادية”.

وأضاف: “المغرب نجح في أن يصبح حليفا موثوقا لدى شركائه، بفضل الفعالية المعترف بها عالميا لأجهزته الأمنية، خاصة في الحرب الدولية ضد الإرهاب”.

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