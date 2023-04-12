الملك يترأس الدرس الرابع من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية
هبة بريس
يترأس أمير المؤمنين الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، اليوم الأربعاء 21 رمضان الأبرك 1444هـ موافق 12 أبريل 2023م، بالقصر الملكي العامر بمدينة الدار البيضاء، الدرس الرابع من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية.
وسيلقي هذا الدرس بين يدي جلالة الملك أعزه الله، الأستاذ عبد الرحمن إبراهيم زيد الكيلاني، عميد كلية الشريعة بالجامعة الأردنية، متناولا بالدرس والتحليل موضوع : “مقاصد القرآن الكريم وبناء المشتركات الإنسانية الجامعة”، انطلاقا من قول الله تعالى في سورة الحجرات : “يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير”.
وسيبث الدرس الديني مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة الخامسة مساء.
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حفظكم الله وبارك في صحتكم..
أبقى الله مولانا أمير المؤمنين حامي حمى الملة و الدين ذخرا وسندا لشعبه الوفي
وأقر عينه بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن. وشد أزره بالامير السعيد المولى الرشيد …
آللهم احفض أمير المؤمنين الساهر على راحة واستقرار هذا البلد واحفضنا يا مولانا من شر الفتن إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما..
عاش الملك وعاشت الأسرة الملكية الشريفة. الله. الوطن. الملك ..
رمضان مبارك سعيد وكل عام وانتم بخير يارب العالمين..
حفظكم الله وسدد الله خطاكم يا أمير المؤمنين..
عاش الملك محمد السادس نصره الله وايده وصاحب السمو الملكي الامير الجليل مولى الحسن…
اللهم احفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة. الملك محمد السادس اللهم احفظه بما حفظت به الذكر الحكيم .ودام عزكم ونصركم يا مولاي..
دمت فخرنا يا ملك الفقراء. جلالة الملك محمد السادس و دام لك النصر و التمكين و حفظك الله و رعاك و سدد خطاك يا مولاي صاحب الجلالة..