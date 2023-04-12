الملك يترأس الدرس الرابع من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية

هبة بريس

يترأس أمير المؤمنين الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، اليوم الأربعاء 21 رمضان الأبرك 1444هـ موافق 12 أبريل 2023م، بالقصر الملكي العامر بمدينة الدار البيضاء، الدرس الرابع من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية.

وسيلقي هذا الدرس بين يدي جلالة الملك أعزه الله، الأستاذ عبد الرحمن إبراهيم زيد الكيلاني، عميد كلية الشريعة بالجامعة الأردنية، متناولا بالدرس والتحليل موضوع : “مقاصد القرآن الكريم وبناء المشتركات الإنسانية الجامعة”، انطلاقا من قول الله تعالى في سورة الحجرات : “يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير”.

وسيبث الدرس الديني مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة الخامسة مساء.

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