مصرع عامل سقط من أعلى ورش تهيئة ملعب طنجة الكبير

هبة بريس - مكتب طنجة

لقي عامل بناء مصرعه، زوال اليوم الأربعاء، إثر سقوطه بشكل عرضي من أعلى ورش تهيئة ملعب طنجة الكبير.

وبحسب المعطيات المتوفرة فقد لقي عامل البناء مصرعه بعين المكان متأثرا باصابات بليغة أصيب بها في أنحاء متفرقة من جسده ، بعد أن فقد توازنه وهوى من أعلى ورش البناء بالملعب .

وقد تم وضع المعني بمستودع الأموات بمستشفى الدوق دو طوفار، فيما باشرت المصالح الأمنية تحرياتها للكشف عن ظروف وملابسات هذا الحادث.

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