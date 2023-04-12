قرض إسباني لإنجاز محطتين لمعالجة المياه بآسا الزاك ومولاي إبراهيم

2023-04-12 / 16:06
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هبة بريس

صادق مجلس الوزراء الإسباني، يوم الثلاثاء، على قرض بقيمة خمسة ملايين يورو من أجل إنجاز محطتين لمعالجة المياه بكل من آسا الزاك ومولاي إبراهيم.

وأوضحت الحكومة الإسبانية في بلاغ لها، نشر اليوم الأربعاء، أن هذا القرض سيمنح من خلال صندوق تدويل المقاولة إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

وأشار ذات المصدر إلى أن المشروع يهم توفير وتركيب محطتين مدمجتين لمعالجة المياه بالتناضح العكسي قصد خفض نسبة الأملاح المعدنية في المياه بمدينتي آسا الزاك ومولاي إبراهيم، وصيانة هاتين المحطتين لمدة أقصاها خمس سنوات.

وبحسب الحكومة الإسبانية، فإن المشروع يكتسي “أهمية إستراتيجية” بالنسبة لإسبانيا، حيث يمثل مرحلة جديدة في العلاقات التجارية القائمة مع المغرب.

وأبرز نفس المصدر أن الأمر يتعلق بقطاع محدث للفرص، بالنظر لإمكانيات نموه وموقعه التنافسي في السوق.

وخلص البلاغ إلى القول: “نأمل في أن تزداد العلاقات التجارية القائمة بين البلدين متانة وأن يعود ذلك بالفائدة على مقاولاتنا”.

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‫3 تعليقات

  1. سعيدين انكم خد يتو قرض من اسبانيا من البنك الدولي ازيد اوزيد لاحول ولاقوة الت بالله

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