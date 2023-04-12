اعتقال شخص حاول الهجوم على ماكرون في هولندا

هبة بريس - وكالات

تمكن رجال الأمن في هولندا، من توقيف شخص مجهول حاول الهجوم على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في العاصمة أمستردام.

وحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، فقد حاول الرجل الموقوف الاقتراب من ماكرون، عند مروره قبالة جامعة أمستردام، مناديا “نحن هنا، نحن هنا”.

ويظهر مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعين اليوم الأربعاء، تمكّن عناصر الأمن من السيطرة على الرجل قبل وصوله إلى الرئيس الفرنسي.

كما واجه محتجون، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بلافتات تدين سياساته الداخلية، لدى إلقائه خطابا في لاهاي حول مستقبل أوروبا، متهمين إياه بالعنف والنفاق.

وقاطع المحتجون، خطاب ماكرون، ما دفعه للقول إن “من لا يحترمون العملية الانتخابية والقادة المنتخبين يعرّضون الديمقراطية للخطر”.

وصاح محتجون في القاعة “أين الديمقراطية الفرنسية؟” و”اتفاقية المناخ لا يتم احترامها”، رافعين لافتة كُتب عليها بالإنجليزية “رئيس العنف والنفاق”، وهتفوا “هناك ملايين المتظاهرين في الشوارع”.

وبعد انقطاع دام دقيقة، تمكّن الرئيس الفرنسي من استئناف كلمته، مؤكداً أن “الديموقراطية هي بالضبط حيث يمكننا رؤية هذا النوع من التدخّل”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0