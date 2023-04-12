تورطوا في اقتراف سرقات موصوفة والتزوير.. إيقاف 3 أشخاص بالبيضاء

هبة بريس - البيضاء

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء 12 أبريل الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في اقتراف السرقات الموصوفة والتزوير واستعماله.

المشتبه فيهم يبلغون من العمر على التوالي 40 و32 و23 سنة، ويعتبر واحد منهم من ذوي السوابق القضائية العديدة في قضايا الاعتداءات على الأشخاص والأموال.

وقد تم توقيف المشتبه فيهم على متن سيارة تحمل لوحات ترقيم مزورة، وعلى متنها العديد من المعدات والأسلحة البيضاء التي يشتبه في تسخيرها في ارتكاب جرائم سطو وسرقات بالكسر، وهي عبارة عن ثلاثة سكاكين من الحجم الكبير، ومعدات وأدوات حديدية للكسر، وجهاز كهربائي ثاقب، وقفازات وأقنعة حاجبة للوجه، وطابع مشكوك فيه، وقنينتين صغيرتين للغاز، فضلا عن أداة للتلحيم.

وقد تم إيداع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر، وتحديد مدى تورطهم في عمليات السطو والسرقات الموصوفة المسجلة.

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