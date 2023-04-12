عزيز أخنوش ونبيل بنعبد الله

التقدم والاشتراكية: ننتظر الجواب على رسالتنا الموجهة لرئيس الحكومة

2023-04-12 / 14:54
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هبة بريس - الرباط

استحضر المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، الرسالة المفتوحة التي وجهها إلى رئيس الحكومة، والتي لم يتم الجواب على مضامينها التنبيهية والاقتراحية، من قِــــــبَـــــلِـــهِ، إلى حد الآن.

و أكد الحزب في بلاغ صدر عقب اجتماع مكتبه السياسي، على أن هذه الرسالة المفتوحة التي وجهها الحزبُ إلى السيد رئيس الحكومة، وليس إلى أيِّ طرفٍ آخر، تُعتبرُ ممارسةً ديموقراطية راقية، جريئة ومسؤولة، في إطار الأدوار المنوطة دستوريا بالأحزاب السياسية والحقوق المخولة لأحزاب المعارضة، كما ينص على ذلك الدستور، لا سيما في فصليْهِ السابع والعاشر.

و”بعيداً عن ردود الفعل المتشنجة والمنحطَّــــة، التي فضلت الهجوم على الأشخاص واللجوء إلى أساليب السب والشتم، عوض مقارعة التصورات والأفكار والارتقاء بالنقاش العمومي إلى ما تقتضيه الممارسةُ السياسيةُ السليمةُ من نُبلٍ وأخلاق”، يضيف ذات المصدر، “فإن المكتب السياسي يُجدد تأكيده على أنَّ الأوضاع الاجتماعية الحالية تستلزم خروج الحكومة عن صمتها السلبي، والتفاعل مع انتظارات المواطنات والمواطنين، وتقديم الجواب على الاقتراحات والبدائل الواردة في الرسالة المفتوحة لحزبنا، سلباً أو إيجاباً، تأكيداً أو نفياً”، مشددا على أن المطلوب، اليوم، من الحكومة، هو اتخاذ إجراءاتٍ حقيقية وملموسة وقوية حمايةً للقدرة الشرائية للمغاربة وحفاظاً على السلم الاجتماعي.

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تعليق واحد

  1. بالفعل من واجب الحكومة الدستوري و السياسي و الأخلاقي أن تعطي جوابا لهذا الحزب بخصوص التدابير التي ستتخدها من أجل محاربة كل أشكال الاحتكار و الاختلالات التسويقية التي أدت إلى موجة الغلاء الغير مسبوقة التي يعرفها المغرب ، بدل تسخير أطفال رضع في السياسة يريدون أن يسترزقوا من زعماء احزابهم و لا دور لهم داخل المؤسسة التشريعية سوى لطم الأيادي مع بعضها كوسيلة لتأييد الخطابات التي قد لا يستمع إليها إلا هو .

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