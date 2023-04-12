انطلاق فعاليات مهرجان الرحل الدولي في هذا التاريخ

نجلاء مزيان: هبة بريس

يعود مهرجان الرحّل الدولي في نسخته الجديدة خلال الفترة ما بين 29 أبريل و 1 ماي المقبل،و تأتي هذه الدورة الثامنة عشرة بعد دورة استثنائية في نونبر الماضي.

وحسب البلاغ الذي توصلت جريدة هبة بريس بنسخة منه، فإن هذه الدورة ستسلط الضوء على تقاليد وأنشطة الرحل، التي تعتبر جزء لا يتجزأ من ثقافتهم، وذلك لإسْعاد الآلاف من الزوار من جميع أنحاء العالم واكتشاف تجربة أصيلة وغامرة في قلب ثقافة الرحل.

و تعد هذه التظاهرة، التي ستقام بالهواء الطلق في إطار طبيعي خلاب، “فرصة للاكتشاف والاحتفال بالتراث الغني للرحل من خلال إقامة حفلات موسيقية وعروض ومعارض وورشات وندوات”.

و يستضيف المهرجان العديد من الفنانين والموسيقيين من مختلف البلدان لتقديم برنامج غني ومتنوع، و يتعلق الأمر بالمطربة اللبنانية جاهدة وهبه، إضافة إلى الفنان الطوارقي أحمد أغ كايدي ” و الفرقة الأمازيغية الشابة الموهوبة “تاروى ن-تينيري”،فضلا عن مجموعة افريقيا فيزيون من السنغال وبوركينا فاسو وغانا، والفنان الشعبي يونس بولماني وعدد من المواهب الأخرى.

وفي ما يخص العادات والتقاليد، يعتبر خبز الرمل أو “الملا” أحد الأنشطة الرئيسية للمهرجان، حيث سيعمل “الرجال الزرق” على إبراز معرفتهم ومهارة أجدادهم في تحضير هذا الخبز المميز.

أما على المستوى الرياضي ، سيتنافس المشاركون الشباب في مباراة ل”هوكي الرّحل”، كما يتضمن البرنامج سباق للهجن، وهي مسابقة رئيسية في هذه التظاهرة.

و تُنظّم التظاهرة بدعم من عمالة إقليم زاكورة، و وزارة الثقافة، والمكتب الوطني المغربي للسياحة، و دار الصانع، و مؤسسة البنك الشعبي للثقافة، و المجلس الإقليمي لزاكورة، و جهة درعة تافيلالت، مكتب الاستثمار الفلاحي، المجلس الإقليمي للسياحة وآخرون …

و في هذا الصدد، قال مدير المهرجان نور الدين بوكراب: “ستتحفنا شخصيات دولية مشهورة، مثل الحكواتيات باسكالين جرانجان ونبيلة الفهمي وساليف بيرثي وغيرهم، بحضورهم يوم السبت 29 أبريل على هامش المهرجان، لتُسافر بنا من خلال القصص والحكايات في فضاءات الصحراء.”

هذا و يعد مهرجان الرحل دعوة لكل عشاق الصحراء والفن والرُّحّل لشد الرِّحال لاكتشاف غناها وتنوع مؤهلاتها وحسن ضيافة أهلها.

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