روجوا إشاعة وفاتها.. نجاة عتابو تخرج عن صمتها و تطمئن جمهورها
نجلاء مزيان: هبة بريس
ضجت منصات التواصل الاجتماعي بخبر وفاة الفنانة المغربية نجاة عتابو، الأمر الذي جعل الأخيرة تخرج عن صمتها لتطمئن جمهورها.
وفي هذا الصدد، اختارت الفنانة المغربية حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، لتكذيب الإشاعات الرائجة قائلة :“حبابي لا تصدقوا تلك الإشاعة الكاذبة، أنا بخير الحمد لله مع وليداتي، شكرا لكل من سأل عني الله يحفظكم ليا”.
وواصلت الفنانة المغربية عبر خاصية ستوري بذات المنصة:” الله ياخد الحق فلي كيخرج بتصريحات كاذبة وكيخلي ناسي وحبابي يتخلعو عليا، حسبي الله ونعم الوكيل”.
ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
0
8
7 تعليقات
فعلا حسبنا الله ونعم الوكيل مكاين عندهم مايدار
الحمدوالله اعلا انها غير اشاعة الله يحفضك
بركنا من اللحسد والبوغد اوقوة اللكدوب اعلا الناس او بالخصوص الفنانات
ألله ايحفضك أو يسترك من اكاذيب الحاقدين
اللكدوب او رمضان تقو الله افراسكم بزاااااف هاد شي
من كتتلفلهم كيعطيوها اللكدوب اعلا الفنانا باش ايديرو البوز
بارككم من قوة اللكدوب اعلا الفنانا راه اي كدبة تتحاسبو اعليها يوم القيامة