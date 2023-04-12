روجوا إشاعة وفاتها.. نجاة عتابو تخرج عن صمتها و تطمئن جمهورها

2023-04-12 / 13:58
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نجلاء مزيان: هبة بريس

ضجت منصات التواصل الاجتماعي بخبر وفاة الفنانة المغربية نجاة عتابو، الأمر الذي جعل الأخيرة تخرج عن صمتها لتطمئن جمهورها.

وفي هذا الصدد، اختارت الفنانة المغربية حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، لتكذيب الإشاعات الرائجة قائلة :“حبابي لا تصدقوا تلك الإشاعة الكاذبة، أنا بخير الحمد لله مع وليداتي، شكرا لكل من سأل عني الله يحفظكم ليا”.

وواصلت الفنانة المغربية عبر خاصية ستوري بذات المنصة:” الله ياخد الحق فلي كيخرج بتصريحات كاذبة وكيخلي ناسي وحبابي يتخلعو عليا، حسبي الله ونعم الوكيل”.

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