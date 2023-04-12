يوسف الجبهة …ما قدمه المخطط الاخضر للفلاحة لن ينكره أحد وهناك تأثيرات للمناخ

ع اللطيف بركة : هبة بريس

قدم يوسف الجبهة رئيس الغرفة الجهوية الفلاحة بسوس ماسة، في لقاء مع وسائل إعلام وطنية ،عقد يوم أمس الثلاثاء، بمقر الغرفة بأكادير، عرضا مفصلا حول نتائج المخطط الاخضر على الفلاحة بجهة سوس ماسة.

وكشف ” الجبهة ” عن أرقام تخص الانتاج الفلاحي بالجهة وتزويد السوق الداخلي بشكل سنوي ب 850 ألف طن من الخضروات و 300 ألف طن من الحوامض و 320 مليون لتر من الحليب، مؤكدا أنه خلال هذا الشهر سجل فائض في انتاج الحليب عكس ما كان الترويج له في وقت سابق أن المغرب سيعرف خصاص في هذه المادة.

وبخصوص التصدير الى الاسواق الخارجية ، كشف رئيس الغرفة عن تسجيل ما نسبته 78 في المائة اي ما يعادل 990 ألف طن من البواكر، وحوالي 450 ألف طن اي ما يعادل 74 من الحوامض، وهو ما خلق فرص شغل بصفة مباشرة 41 مليون يوم عمل بشكل سنوي، وتأسيس حوالي 2505 تنظيم مهني فلاحي نشيط من ( تعاونيات فلاحية وجمعيات السقي و فدراليات ..).

وبفضل المخطط الاخضر ازدادت حجم المساحات المزروعة ب 24 في المائة وكذلك الانتاج بحوالي 50 و في المائة وتحقيق قيمة مضافة ب زائد 82 في المائة وخلق فرص الشغل بما نسبته 43 في المائة، كما سجلت كذلك نتائج إيجابية في سلاسل فلاحية اخرى كاللحوم الحمراء التمور ومنتجات محلية ” اللوز .الزعفران.الزيتون” خلال 15 سنة الماضية، تاريخ إفتتاح الملك محمد السادس لهذا الورش الاقتصادي الحيوي.

وبخصوص النقاش الدائر حول غلاء اسعار الخضر واللحوم، أكد الجبهة، أن كل ما وقع ويقع الان هو مرتبط بعوامل مناخية، والبعض الآخر يتعلق بإشكاليات متعلقة بطريقة التسويق، بعد أن أعطى مثال حول سعر ” الطماطم” تغادر الضيعات بسعر درهمان ونصف وتصل المستهلك ب 6 دراهم، مشيرا ان الجميع يشتغل اليوم ( وزارة الفلاحة والمهنيين) من أجل إيجاد صيغة تسويقية تحمي الفلاح وكذلك المستهلك.

وبخصوص انتاج اللحوم، كشف الجبهة أن جهة سوس ماسة، أن الأزمة الحالية من اللحوم ، هي مرتبطة بتداعيات كورونا وما خلفته من خسائر لمربي الماشية بعد ” الحجر الصحي” وعدم تلقيح القطيع من رؤوس الابقار في وقته المحدد للتوالد وغلاء أسعار الاعلاف، مشيرا ان هذا الوضع اضطر معه وزارة الفلاحة من أجل استقدام قطعان الابقار من الخارج، ومن المرتقب أن تستفيد جهة سوس ماسة لوحدها من 6 الاف راس من الابقار من البرازيل و الاوروغواي، مضيفا أن لحومها جيدة لأنها ترعى في الغابات وليس الانواع المعلفة.

وفي في سياق أخر، اعتبر الجبهة أن ما وقع من أزمات في قطاع الفلاحة بالجهة او بالمغرب عموما، هو مرتبط بالمتغيرات المناخية مما خلق جفاف وتراجع موارد الاعلاف وتدهور موارد المياه ” الجوفية والسطحية”، الى جانب أزمة كوفيد 19 الذي خلف اضطراب في الاقتصاد والميزانية العامة، واضطراب في سلاسل التموين، كذلك حرب اوكرانيا وروسيا تسبب في الزيادة في تكاليف الانتاج بسبب ما يتم استيراده من مادة ” الازوت” المهمة في الانتاج الزراعي، مثال انتاج الطماطم شكل زيادة 64 في المائة في اقل من ثلاث سنوات .

واعتبر الجبهة أن الأزمة الحالية، يمكن أن تتراجع مع سقوط الامطار في المواسم الفلاحية المقبلة، مؤكدا أنه مهما تحسنت الظروف المناخية، لابد من الاستمرار في العمل والتفكير والبحث، من أجل الحفاظ على الإستدامة .

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