قبيل عيد الفطر.. إقبال ملحوظ على محلات الملابس التقليدية

2023-04-12 / 11:28
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هبةبريس - الرباط

تزامنا والعشر الأواخر من شهر رمضان الكريم، وقبيل عيد الفطر، عرفت أسواق ومحلات الملابس التقليدية إقبالا كبيرا من قبل المغاربة.

وعاينت هبة بريس، إقبال فئة كبيرة من المواطنين على اقتناء الملابس التقليدية الخاصة بالرجال والنساء وكذا الأطفال، لإحياء ليلة القدر وكذا عيد الفطر.

وعرفت أسواق ومحلات الملابس التلقيدية، خلال اليومين الأخيرين، ازدحاما كبيرا من قبل الزبناء الراغبين في إحياء هذه المناسبة الدينية باللباس المغربي التقليدي.

وفي هذا الصدد، تحدث عدد من التجار عن إقبال عدد من المواطنين على محلاتهم خلال الفترة الأخيرة، معبرين عن سعادتهم بسبب عودة أجواء رمضان وعيد الفطر لما قبل فترة كورونا، وكذا عن ارتباط المغاربة بلباسهم التقليدي في جميع المناسبات.

وعن أثمنة الملابس التقليدية، أكد التجار على أن الأسعار لم تعرف أي ارتفاع، وهو ما دفع بعدد كبير من الزبناء الى الإقبال على هذه الملابس “الجلباب الجبادور الفوقية” واقتنائها.

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