اختتام المهرجان الوطني للثقافات المتعددة بتيزنيت

2023-04-12 / 11:43
0
القسم الفني: هبة بريس

أسدل الستار على فعاليات النسخة الرابعة من المهرجان الوطني للثقافات المتعددة (تيزرزاي) بتيزنيت، والتي نظمتها جمعية كاميرا للثقافة السينمائية والتوعية على مدى يومين، بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل ـ قطاع الثقافة، وبالتعاون مع المجلس الإقليمي وجماعة تيزنيت.

وأكد مدير المهرجان سعيد باحوس في تصريح بالمناسبة، أن الدورة التي نظمت بقصبة أغناج بتيزنيت، شكلت متنفسا حقيقيا لساكنة المدينة والجمهور، الذي حج بكثافة لمتابعة مختلف فقرات المهرجان، مشددا على ضرورة دعم مثل هذه التظاهرات التي تروم صيانة الإرث الفني والثقافي الوطني المتعدد بشكل عام.

ولفت باحوس إلى أن برنامج الدورة تميز بالخصوص، بتقديم فقرات متنوعة في الموسيقى والمسرح والسينما، وذلك بكل اللغات واللهجات المغربية، لما في ذلك من إبراز للهوية الوطنية والحفاظ على الموروث الثقافي والفني الخصب والمتعدد.

وأكد على أن الهدف من هذه التظاهرة، التي نشطتها هناء الراطي الطالب، هو جمع الثقافات المغربية، بما فيها العربية، والامازيغية السوسية، والأطلسية، والريفية والحسانية الصحراوية، من خلال المسرح والسينما والموسيقى، فضلا عن تقديمها للجمهور وتسويقها وطنيا ودوليا، مع إعطاء لكل لون فني وثقافي حقه سواء اللغات او الفنون الإبداعية.

وشهدت الدورة، التي عقدت بالتنسيق مع إدارة المهرجان السينمائي الأورو افريقي بتيزنيت، عرض مجموعة من الأفلام المغربية والعربية، ومشاركة عدد من الفنانين والموسيقيين، كالفنانة نعيمة ضيامام، وحنان مدان، وجمال بويا، ولحسن اكاستيل، والطفلة الموهوبة ماسيايا تانازورت والفكاهي الزاعيم وكوتي ورومانسي وغيرهم.

كما تم عرض الفيلم المغربي “على الهامش” الفائز بالجائزة الكبرى للمهرجان الأورو افريقي في دورته الثانية سنة 2021 للمخرجة ابتسام الهلالي، والفيلم المصري “موعد حياة” الفائز بالجائزة الكبرى للمهرجان في دورته الثالثة سنة 2022، ثم الفيلم الأمازيغي”القيصت ن بومحمد” للمخرج سعيد باحوس.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of انطلاق فعاليات المهرجان الوطني للشعر المغربي الحديث في هذا التاريخ

انطلاق فعاليات المهرجان الوطني للشعر المغربي الحديث في هذا…

2023-04-11 / 19:40
Photo of “الشاب بلال “في برنامج جزائري..شجعت فرنسا في المونديال ضد المغرب!

“الشاب بلال “في برنامج جزائري..شجعت فرنسا في المونديال ضد…

2023-04-11 / 18:21
Photo of فهيد يعلق على خلافه والخياري وتغييبه لسنوات وأداء سلمى رشيد وانتقادات الجمهور للسيتكومات الرمضانية

فهيد يعلق على خلافه والخياري وتغييبه لسنوات وأداء سلمى…

2023-04-11 / 14:26
Photo of عزيز بوزاوي يتحدث عن مشاركته في “خو خواتاتو” و يفرج عن أعماله الرمضانية

عزيز بوزاوي يتحدث عن مشاركته في “خو خواتاتو” و…

2023-04-11 / 13:25
Photo of في أول تجربة لها.. كيم كاردشيان بطلة “أميركان هورور استوري”

في أول تجربة لها.. كيم كاردشيان بطلة “أميركان هورور…

2023-04-11 / 13:15
Photo of خريبكة تستضيف الدورة 23 من المهرجان الدولي للسينما الإفريقية

خريبكة تستضيف الدورة 23 من المهرجان الدولي للسينما الإفريقية

2023-04-11 / 11:39
Photo of عايدة خالد تصدر أغنية دينية بمناسبة شهر رمضان

عايدة خالد تصدر أغنية دينية بمناسبة شهر رمضان

2023-04-10 / 21:41
Photo of “مطلقات الدار البيضاء” يشارك في مهرجان كان خارج المنافسة

“مطلقات الدار البيضاء” يشارك في مهرجان كان خارج المنافسة

2023-04-10 / 20:18
Photo of نقيب المهن التمثيلية بمصر ينفي إصابة عبلة كامل بمرض السرطان

نقيب المهن التمثيلية بمصر ينفي إصابة عبلة كامل بمرض…

2023-04-10 / 14:13
Photo of رجاء خرماز: وحدنا الرؤية الفنية والجمالية فجاءت “تيليلا” غاية في السحر الإبهار

رجاء خرماز: وحدنا الرؤية الفنية والجمالية فجاءت “تيليلا” غاية…

2023-04-10 / 12:55

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق