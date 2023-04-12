انقطاع مؤقت لحركة السير في الطريق الرابطة بين الرباط وطنجة

هبة بريس

أنهت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب إلى علم كافة مستعملي الطريق السيار طنجة – الرباط بأنها ستقوم بأشغال صيانة قارعة الطريق السيار على مستوى بدال شمال القنيطرة المتواجد عند النقطة الكيلومترية 000+225 PK من الطريق السيار طنجة – الرباط.

وذكرت الشركة الوطنية، في بلاغ لها، أن الاشغال تهم اتجاه طنجة – الرباط من الطريق السيار، مضيفة أنه لهذا، ستعرف حركة السير توقفاً مؤقتا على مستوى بدال شمال القنيطرة ابتداء من الساعة الحادية عشرة ليلا من يوم الخميس 13/04/2023 إلى غاية الساعة الحادية عشرة ليلا من يوم الجمعة 14/04/2023 .

ودعت الشركة مستعملي الطريق السيار القادمين من طنجة والمتوجهين صوب شمال القنيطرة، إلى مغادرة الطريق السيار على مستوى بدال المسيرة أو بدال وسط القنيطرة. أما بالنسبة لمستعملي الطريق السيار القادمين من شمال القنيطرة، والمتوجهين صوب الرباط، فالمرجو منهم استعمال بدال المسيرة أو بدال وسط القنيطرة للولوج للطريق السيار.

لقد عمدت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، بحسب البلاغ، إلى وضع علامات التشوير في المواضع اللازمة من أجل ضمان انسيابية أفضل لحركة السير. كما أنها تعتذر عن الازعاج الذي سيحصل من جراء هذه الأشغال والتي يُستهدف منها تعزيز السلامة على الطريق السيار.

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