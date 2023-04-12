انقطاع مؤقت لحركة السير في الطريق الرابطة بين الرباط وطنجة
أنهت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب إلى علم كافة مستعملي الطريق السيار طنجة – الرباط بأنها ستقوم بأشغال صيانة قارعة الطريق السيار على مستوى بدال شمال القنيطرة المتواجد عند النقطة الكيلومترية 000+225 PK من الطريق السيار طنجة – الرباط.
وذكرت الشركة الوطنية، في بلاغ لها، أن الاشغال تهم اتجاه طنجة – الرباط من الطريق السيار، مضيفة أنه لهذا، ستعرف حركة السير توقفاً مؤقتا على مستوى بدال شمال القنيطرة ابتداء من الساعة الحادية عشرة ليلا من يوم الخميس 13/04/2023 إلى غاية الساعة الحادية عشرة ليلا من يوم الجمعة 14/04/2023 .
ودعت الشركة مستعملي الطريق السيار القادمين من طنجة والمتوجهين صوب شمال القنيطرة، إلى مغادرة الطريق السيار على مستوى بدال المسيرة أو بدال وسط القنيطرة. أما بالنسبة لمستعملي الطريق السيار القادمين من شمال القنيطرة، والمتوجهين صوب الرباط، فالمرجو منهم استعمال بدال المسيرة أو بدال وسط القنيطرة للولوج للطريق السيار.
لقد عمدت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، بحسب البلاغ، إلى وضع علامات التشوير في المواضع اللازمة من أجل ضمان انسيابية أفضل لحركة السير. كما أنها تعتذر عن الازعاج الذي سيحصل من جراء هذه الأشغال والتي يُستهدف منها تعزيز السلامة على الطريق السيار.
11 تعليقات
كل الطريق السريع او غيرها اشغال مستمرة مما تعرقل حركة السير واكتضاض السيارات والشاحنات والحافلات مما يؤذي ذالك الى الاصطدام..
الطرقات في المغرب لا زالت في التهميش من ناحية الجودة والبنيات التحتية والخدمات الخاصة.. آه لو تزور الدول الخليج وكذا دول أوروبية ستندهش في هندسة طروقها !!!!
أعيد النظر في في البنيات التحتية والخدمات الخاصة بالطرقات في المغرب والله للأسف الشديد عندما تشاهد مملكة بأكملها تلاحظ طرقاتها محفرة وووووو حدث ولا حرج..
إذا كان فعلا يهمكم سلامة على الطريق السيار بالمغرب ولاسيما الجهة الشرقية التي تعاني من خدمات جد ناقصة يوجد بها هضبات في الطريق ..الحوادث تكثر فيها بكثرة، ولا أحد يحرك ساكنا..
تشكراتنا لكل من ساهم في إصلاح الطرقات بالمغرب ولاسيما الطريق السيار على المجهودات المبذولة من أجل سلامة السائقين.
يجب على الشركة الوطنية للطروقات الاهتمام بشكل كبير للطرقات بالمغرب وشكرا..
أين هي ميزانيات الطرق السيار على العلم ان مدخولها جيد جدا ، أين تذهب تلك المداخل ؟؟؟؟؟
المهم يجب ان يكون الإصلاح جيدة لأن هناك أشغال في الطرق السيار تحتاج الى وقت طويل ولا سيما نحن مقبلين على عطلة العيد وتكون حركة السير في اكتضاض..
إعادة النظر في الطرق السيار حدث ولا حرج هههههههههههه.
نطالب الشركة الوطنية للطروقات الاهتمام ووضع كاميرات المراقبة من أجل سلامة السائق من السرقة ..وهذا ما يحدث لجل السائقين الذين يجتازون الطرق السيار وذالك في منتصف الليل ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
شكرا للشركة الوطنية للطرقات الاهتمام الكبير والمجهودات الجبارة بقوة من أجل سلامة السائقين من حوادث الطرق بالمغرب.