دونالد ترامب

ترامب: لن أنسحب من الانتخابات الرئاسية حتى لو أدانتي المحكمة

2023-04-12 / 10:43
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هبة بريس - وكالات

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، إنه لن ينسحب من الانتخابات الرئاسية لعام 2024 حتى لو أدين في قضية جنائية تم رفعها ضده في نيويورك.

وعندما سئل في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” الأمريكية عما إذا كان سينسحب إذا أدين في قضية جنائية، قال ترامب: “لا، لن أنسحب أبدًا. هذا ليس أسلوبي. لن أفعل ذلك”.

ووصف ترامب الديمقراطيين بأنهم حزب “المعلومات الخاطئة”، مؤكدًا أنهم يستهدفون المرشحين المحتملين في الانتخابات.

وكان ترامب قد تم اتهامه من قبل هيئة محلفين في مانهاتن الشهر الماضي بتهم تتعلق بدفع أموال لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز. وقد تم تقديم ترامب للتحقيق، فيما وصف القضية بأنها “مطاردة ساحرات” ضده.

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‫10 تعليقات

  6. إن القوة لله جميعا بيده كل شيء أقصى ما يمكن أن يفعلوه هو إرادة الله ،ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين..

  7. هذه السنة كانت عدة مفاجأة منها : الحرب الروسية الأكرانية. الزلازل . والتقلبات المناخية ينذر بشىء مجهول قادم …

  8. الطيور على اشكالها تقع.اللهم اهدينا اليك وردنا ردا جميلا يارب العالمين..

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