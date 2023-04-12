أولمبيك خريبكة يتعاقد مع محمد فاخر لتدريب الفريق

2023-04-12 / 10:10
1
هبة بريس

أعلن نادي أولمبيك خريبكة لكرة القدم، الثلاثاء، عن تعاقده مع الإطار الوطني محمد فاخر، للإشراف على تدريب الفريق ، خلفا للبرتغالي ريكاردو فورموسينيو الذي فسخ عقده من جانب واحد.

وأوضح النادي، أن فاخر، المدرب السابق للرجاء البيضاوي والجيش الملكي والمغرب التطواني وحسنية أكادير وفرق أخرى كبيرة، قام بتوقيع عقد مع نادي أولمبيك خريبكة يستمر حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي 2022-2023.

ويضم الطاقم التقني الجديد لفريق أولمبيك خريبكة كل من عبد الصمد وراد كمدرب مساعد، وعبد العالي العلوي معدا بدنيا، ومصطفى الشاذلي مدربا للحراس.

ما رأيك؟
المجموع 13 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بالفيديو.. الكعبي يواصل تألقه بهدف جديد ويساهم في تأهل السد إلى نصف نهائي كأس أمير قطر

بالفيديو.. الكعبي يواصل تألقه بهدف جديد ويساهم في تأهل…

2023-04-11 / 23:00
Photo of الوداد يتفوق على الرجاء ويحل في المركز الثاني قاريا والـ 29 عالميا في تصنيف جديد

الوداد يتفوق على الرجاء ويحل في المركز الثاني قاريا…

2023-04-11 / 22:15
Photo of الركراكي ينهال بالمديح على أوناحي.. ويؤكد :”لا يخاف حين يكون تحت الضغط ويذكرني بتشافي وإنييستا”

الركراكي ينهال بالمديح على أوناحي.. ويؤكد :”لا يخاف حين…

2023-04-11 / 20:27
Photo of أبرزها ثقة الركراكي.. 3 عوامل ساعدت النصيري على استعادة مستواه والتألق من جديد بقميص اشبيلية

أبرزها ثقة الركراكي.. 3 عوامل ساعدت النصيري على استعادة…

2023-04-11 / 16:59
Photo of نطحة “زيدان” في كأس العالم 2006..ماتيراتزي يعترف بالحقيقة

نطحة “زيدان” في كأس العالم 2006..ماتيراتزي يعترف بالحقيقة

2023-04-11 / 16:50
Photo of ليفاندوفسكي عن عودة ميسي لبرشلونة: “آمل أن نلعب معًا في الموسم المقبل”

ليفاندوفسكي عن عودة ميسي لبرشلونة: “آمل أن نلعب معًا…

2023-04-11 / 16:13
Photo of الكاف تختار جيد و الكزاز لقيادة قمة ربع نهائي الكونفدرالية

الكاف تختار جيد و الكزاز لقيادة قمة ربع نهائي…

2023-04-11 / 12:15
Photo of نادي تونسي يحل نفسه بعد لجوء 32 من لاعبيه للهجرة السرية

نادي تونسي يحل نفسه بعد لجوء 32 من لاعبيه…

2023-04-11 / 10:09
Photo of بعد إصابته في مونديال قطر.. بايرن يعلن عودة “لوكا”

بعد إصابته في مونديال قطر.. بايرن يعلن عودة “لوكا”

2023-04-10 / 23:22
Photo of رسميا.. مباراة الرجاء وحسنية أكادير بدون جمهور

رسميا.. مباراة الرجاء وحسنية أكادير بدون جمهور

2023-04-10 / 21:59

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق