محاولات إنقاذه استمرت لساعات.. انتشال جث.ة شاب من داخل بئر نواحي زاكورة

2023-04-12 / 09:35
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هبةبريس

انتشلت فرق الإنقاذ التابعة للوقاية المدنية، في الساعات الأولى من صباح يومه الأربعاء، جثة شاب سقط أمس الثلاثاء في بئر بعمق 14 مترا.

وحسب مصدر محلي، فقد وجدت فرق الإنقاذ الشاب وهو في الاربعينيات من عمره، جثة هامدة، بعد ساعات من الحفر باستعمال آليات معينة وبالطريقة اليدوية لإنقاذه.

وأضاف ذات المصدر، أن الهالك كان بصدد حفر البئر المذكور لتوسيعه، قبل أن تنجرف التربة وينهار عليه، ما استدعى تدخل الجهات المعنية التي باشرت محاولات إنقاذه والتي استمرت لساعات قبل أن يتم انتشاله جثة هامدة.

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