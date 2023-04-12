صورة تعبيرية

طقس الأربعاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2023-04-12 / 09:09
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأربعاء، أن تبقى الأجواء حارة نسبيا بكل من جنوب البلاد، ومنطقة سوس والسهول الداخلية الوسطى.

وستكون السماء غائمة أحيانا مصحوبة بزخات رعدية محلية بالمناطق الجنوبية، مع أجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بمرتفعات الأطلس.

وسيلاحظ تشكل كتل ضبابية و سحب منخفضة فوق السواحل الشمالية وسواحل أقصى جنوب المملكة، فضلا عن تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالهضاب العليا الشرقية، والسواحل الوسطى، والواجهة المتوسطية والأطلس المتوسط، مع تناثر حبات من الغبار بأقصى جنوب البلاد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 04 و 09 درجات بمرتفعات الأطلس ، ومابين 17 و 23 درجة بمناطق الشياظمة، وسوس وجنوب البلاد، وستكون ما بين 09 و 17 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستكون في انخفاض فوق كل من شمال ووسط وأقصى جنوب البلاد، بينما ستكون في ارتفاع بباقي جهات البلاد.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

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‫15 تعليقات

  1. اللهم إنه قد جف الضرع ويبس الزرع ولا رب لنا سواك لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء اليك …

  3. وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ..

  10. قوله تعالى : « أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا »…

  11. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ..

  12. اللهم للك الحمد والشكر حتى ترضى والحمد والشكر بعد الرضى والحمد والشكر اذا رضيت

  14. قال عز وجل «إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ.» اللهم اسقينا الغيث

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