طقس الأربعاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأربعاء، أن تبقى الأجواء حارة نسبيا بكل من جنوب البلاد، ومنطقة سوس والسهول الداخلية الوسطى.
وستكون السماء غائمة أحيانا مصحوبة بزخات رعدية محلية بالمناطق الجنوبية، مع أجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بمرتفعات الأطلس.
وسيلاحظ تشكل كتل ضبابية و سحب منخفضة فوق السواحل الشمالية وسواحل أقصى جنوب المملكة، فضلا عن تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالهضاب العليا الشرقية، والسواحل الوسطى، والواجهة المتوسطية والأطلس المتوسط، مع تناثر حبات من الغبار بأقصى جنوب البلاد.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 04 و 09 درجات بمرتفعات الأطلس ، ومابين 17 و 23 درجة بمناطق الشياظمة، وسوس وجنوب البلاد، وستكون ما بين 09 و 17 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.
أما درجات الحرارة خلال النهار، فستكون في انخفاض فوق كل من شمال ووسط وأقصى جنوب البلاد، بينما ستكون في ارتفاع بباقي جهات البلاد.
وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.
15 تعليقات
اللهم إنه قد جف الضرع ويبس الزرع ولا رب لنا سواك لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء اليك …
شح المياه ينذر بموسم فلاحي صعب..
وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ..
كاع لي ايجي من عند الله امرحبا بيه
نواجه اصعب موسم فلاحي بسبب تراجع الامطار ..
كله بامره في مااعطانا ومايوعطينى نحمده ونشكره
اللهم خفف علينا حرارة شمسك في هذا الشهر الكريم انك رحمان رحيم
اللهم اسقينا غيثا نافعا يارب العالمين..
لا قنطة تحت رحمة الله اللحبيب هو ارحم بعباده
قوله تعالى : « أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا »…
وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ..
اللهم للك الحمد والشكر حتى ترضى والحمد والشكر بعد الرضى والحمد والشكر اذا رضيت
اللهم نجنا من حر جهنم ياارحم الراحمين وكل من قال آمين
قال عز وجل «إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ.» اللهم اسقينا الغيث
اللهم اسقينا الغيث يارب العالمين..