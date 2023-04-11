بالفيديو.. الكعبي يواصل تألقه بهدف جديد ويساهم في تأهل السد إلى نصف نهائي كأس أمير قطر

هبة بريس : القسم الرياضي

ساهم الدولي المغربي أيوب الكعبي في قيادة فريقه السد للفوز على مضيفه أم صلال بثلاثة أهداف لواحد، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن ربع نهائي كأس أمير قطر.

وتألق الكعبي خلال هذه المباراة بعدما وقع الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 93، ليساهم بذلك في مرور السد إلى المربع الذهبي لكأس الأمير.

🎥 | هدف ⁧السد⁩ الثالث عن طريق أيوب الكعبي 👏 ⁧#كأس_الأمير 🏆 pic.twitter.com/Ck544uZo68 — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) April 11, 2023

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