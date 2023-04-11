الوداد يتفوق على الرجاء ويحل في المركز الثاني قاريا والـ 29 عالميا في تصنيف جديد

2023-04-11 / 22:15
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هبة بريس : القسم الرياضي

تفوق الوداد الرياضي على غريمه التقليدي الرجاء في تصنيف جديد صادر عن الإتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء.

ووفقا للتصنيف المذكور فإن الوداد الرياضي يحتل المركز الأول وطنيا والثاني قاريا والـ 29 عالميا بما مجموعه 175 نقطة، يليه غريمه التقليدي الرجاء الرياضي الذي يحتل المركز الثاني وطنيا والـ 91 عالميا بـ 127,5 نقطة.

وجاء فريق الجيش الملكي في المركز الثالث وطنيا والعاشر قاريا والـ 111 عالميا بما مجموعه 114.5 نقطة، بينما حل نهضة بركان في المركز الرابع وطنيا والـ 15 قاريا والـ 141 عالميا برصيد 100.25 نقطة.

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‫10 تعليقات

  8. الوداد البيضاوي النادي المغربي القوي المحتل المرتبة الاولى عربيا وافريقيا ..

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