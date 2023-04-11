طائرات “كنادير” تخمد نيراناً مشتعلة في غابة بشفشاون

2023-04-11 / 22:10
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هبة بريس _ الرباط

تمت اليوم الثلاثاء السيطرة على الحريق الذي اندلع بغابة “أكمسان” بجماعة باب برد، بإقليم شفشاون، بفضل الجهود المتواصلة لفرق مكافحة الحرائق.

وأوضح المدير الاقليمي لوكالة المياه والغابات، أحمد حكم، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الجهود المتواصلة لفرق مكافحة الحرائق على مدى الأيام الأربعة الماضية، والمدعومة جوا بطائرات “كانادير” التي نفذت أكثر من 100 طلعة، مكنت من السيطرة على النيران.

وأضاف أن الحصيلة الأولية المسجلة تفيد بتضرر نحو 295 هكتارا من الغطاء الغابوي، المكون أساسا من البلوط الفليني والأصناف النباتية الثانوية، مؤكدا أن “فرق التدخل مازالت متواجدة بعين المكان من أجل إخماد بؤر الجمر والسيطرة على الحريق بشكل نهائي”.

وسجل المدير الاقليمي أن الحريق، الذي اندلع مساء الخميس الماضي، تزامن مع ظروف مناخية غير ملائمة، من بينها هبوب رياح بسرعة تجاوزت 70 كلم في الساعة، لاسيما خلال الأيام الثلاثة الأولى، “مما ساهم في تعقيد مهمة فرق مكافحة الحرائق وأدى لانتشار رقعة النيران”، مبرزا أن “الحريق لم يخلف أية إصابات أو ضحايا أو تضرر الممتلكات الخاصة”.

وتكونت فرق التدخل من العناصر التابعة للمياه والغابات والوقاية المدنية والسلطات المحلية والإقليمية والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والقوات المساعدة والإنعاش الوطني.

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