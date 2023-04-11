Israeli national football team's goalkeeper Boris Kleiman takes part in a training session, on September 4, 2016 at Sammy Ofer Stadium in Haifa, in northern Israel, on the eve of Israel's FIFA World Cup 2018 European (group G) qualifying match against Italy. (Photo by JACK GUEZ / AFP)

اتهام حارس المرمى الإسرائيلي كليمان بالاعتداء الجنسي في اليونان

2023-04-11 / 21:40
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هبة بريس _ وكالات

بدأ القضاء اليوناني، الثلاثاء، إجراءات جنائية بتهمة “هتك عرض” على حارس مرمى فولوس الإسرائيلي بوريس كليمان الذي اعتقل في حانة بأثينا لاعتدائه على قاصر حسب مصدر قضائي.

وسيدلي كليمان الذي تم احتجازه لدى الشرطة، بشهادته أمام قاضي التحقيق الخميس وفي حال اتهامه بارتكاب الجريمة فسيواجه عقوبة بالسجن لأكثر من 10 سنوات بموجب القانون الجنائي اليوناني.

واعتقل كليمان ليلة الاثنين الثلاثاء في حانة بأحد الأحياء الراقية بأثينا مع زميله البرتغالي رودريغو إسكوفال الذي أطلق سراحه دون محاكمة حسب المصدر نفسه.

وتابع المصدر أن الضحية طالبة بلجيكية كانت في رحلة مدرسية إلى اليونان.

في غضون ذلك، قرر رئيس نادي فولوس أخيلياس بيوس، الثلاثاء، استبعاد كليمان وإسكوفال من الفريق.

وقال بيان لنادي فولوس الذي يحتل المركز السادس حاليا في الدوري اليوناني، “تم استبعاد بوريس كليمان ورودريغو إسكوفال من الفريق، وبدأت عملية إنهاء عقديهما

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