بالراشيدية وبني ملال وكلميم ..ميراوي يعلن إطلاق الدراسة بكليات الطب والصيدلة

هبة بريس _ الرباط

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، أنه سيت إطلاق الدراسة بكليات الطب والصيدلة التي يتم إنجازها بكل من الرشيدية وبني ملال وكلميم، مع بداية الدخول الجامعي المقبل.

وأوضح السيد ميراوي، في تصريح للصحافة عقب اجتماع ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خصص لتتبع تنزيل ورش إصلاح منظومة الصحة، أن أغلب الطلبة الذين سيلجون هذه الكليات سيضطلعون بعد التخرج بمهام تطبيب المواطنين، في المجال الترابي الذي ينتمون إليه.

وأبرز الوزير أن الحكومة بذلت مجهودا كبيرا بخصوص الموارد البشرية الصحية، إذ وفرت أكثر من 560 منصب شغل متعلقا بالأساتذة الباحثين والأطباء فضلا عن التقنيين والإداريين، مشيرا إلى أن هذا الرقم غير مسبوق في المجال الصحي.

وأكد أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تقوم بكل ما يلزم لمواكبة البرامج المتعلقة بإصلاح منظومة الصحة، تجسيدا للإرادة الملكية السامية الداعية إلى القيام بإصلاح جذري للمنظومة الصحية الوطنية.

حضر هذا الاجتماع، إلى جانب رئيس الحكومة، والسيد ميراوي، كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، ووالوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.

يشار إلى أن ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية يكرس ركائز الدولة الاجتماعية، التي تمكن من تحقيق العدالة المجالية في الولوج للخدمات الصحية والاستشفائية لجميع المواطنين.

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