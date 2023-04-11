A M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) takes part in a military exercise near Liepaja, Latvia September 26, 2022. REUTERS/Ints Kalnins

واشنطن توافق على بيع “هيمارس” للمغرب

2023-04-11 / 20:31
هبة بريس

وافقت وزارة الخارجية الأميركية، على “بيع محتمل” لأنظمة صواريخ مدفعية عالية الحركة (HIMARS) والمعدات ذات الصلة، إلى المغرب، بصفقة تقدر قيمتها الإجمالية بـ 524.2 مليون دولار، وفقا لبيان صدر عن الخارجية، الثلاثاء.

وقالت الوزارة في البيان إن وكالة التعاون الأمني الدفاعي سلمت الشهادة المطلوبة لإخطار الكونغرس بهذا البيع المحتمل، الثلاثاء.

ووفقا للبيان فقد طلبت حكومة المغرب شراء 18 قاذفة صواريخ مدفعية عالية الحركة من طراز (HIMARS) ـ مع 40 من أنظمة الصواريخ التكتيكية للجيش (ATACMS)، و36 من أنظمة إطلاق صواريخ متعددة موجهة، و36 رأسا حربيا بديلا لأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة الموجهة (GMLRS)، وتسع مركبات متعددة الأغراض عالية القدرة على التنقل (HMMWV).

وطلب المغرب، أيضا وفقا للبيان 18 من أنظمة البيانات التكتيكية للمدفعية الميدانية، وأجهزة اتصالات وأجهزة تحديد مواقع وشاحنات عسكرية وموادا تقنية أخرى.

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