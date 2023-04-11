الركراكي ينهال بالمديح على أوناحي.. ويؤكد :”لا يخاف حين يكون تحت الضغط ويذكرني بتشافي وإنييستا”

انهال الناخب الوطني وليد الركراكي بالمديح على الدولي المغربي عز الدين أوناحي، لاعب أولمبيك مارسيليا بعد المستويات المميزة التي بصم عليها اللاعب هذا الموسم.

وقال الركراكي في تصريحات أدلى بها لقناة “كاري” :”أوناحي لاعب موهوب ويمتلك الكثير من الجودة، وطريقة لعبه تذكرني ببعض اللاعبين الإسبانيين مثل تشافي وإنييستا والقليل من مودريتش”.

وأضاف :”حين يكون تحت الضغط فإنه لا يخاف، لهذا فهو لاعب رائع، وعلاقتي معه صادقة وواضحة، وأخبره بكل شيء”.

وتابع :”أعتقد أنه قام باختيار موفق بعد انتقاله إلى مارسيليا، وأتمنى له الاستمرار في الاجتهاد والتواضع، والأكيد أنه سيكتب تاريخ الكرة المغربية.

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