اتفاق بين العصبة الاحترافية و”الليغا” الإسبانية

هبة بريس _ رياضة

عقدت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية ، برئاسة عبد السلام بلقشور، يومه الثلاثاء 11 أبريل 2023، ، اجتماعا بمدينة الرباط ، مع ممثل “ليغا ” باسبانيا السيد ناتشو إيغناسيو، من أجل تبادل الخبرات، والتحضير لتوقيع اتفاقية شراكة جديدة تجمع بين المؤسستين الكرويتين .

خلال هذا الاجتماع ، أكد عبد السلام بلقشور، أن البطولة الوطنية الاحترافية تعرف تطورا ملموسا سنة بعد أخرى، حيث تحتل الرتبة الأولى على الصعيد القاري، وذلك راجع للإنجازات التي حققتها الفرق الوطنية في المنافسات الإفريقية، وتوفرها على بنيات تحتية تستجيب للمعايير الدولية، مما جعل المغرب، قبلة لاحتضان العديد من المنافسات الإفريقية والعالمية.

وأشار عبد السلام بلقشور، إلى أن استراتيجية العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية تنبني على الحفاظ على المكتسبات والرفع من سقف الطموحات وهذا ما جعلها تتطلع لتوقيع اتفاقية شراكة مع “ليغا”، التي تدبر الشأن الكروي بإسبانيا.

من جانبه، أكد ناتشو إيغناسيو، استعداد “ليغا” على وضع خبراتها رهن إشارة العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية في المجالات: التنظيمية والمالية والتسويقية والتقني والتحكيم.

وأبرز ممثل “ليغا ” تطور كرة القدم الإسبانية في العشر سنوات الأخيرة والتي عرفت قفزة نوعية تمثلت في احتلالها مراتب متقدمة على المستوى العالمي، وذلك راجع للحالة الجيدة لمالية الفرق الاسبانية، والتي تعتبر النواة الأساسية لتطوير القطاع الكروي بصفة عامة.

وفي الأخير، اتفق الطرفان، على برمجة اجتماع آخر ، نهاية شهر أبريل 2023 لتقديم المحاور التي سيتم اعتمادها في إطار اتفاقية الشراكة التي ستجمع بين العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية و”ليغا “.

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