برلمانية تطالب بإيقاف حملات سحب “السكوتر الكهربائي” من الشوارع
طالبت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن “فدرالية اليسار الديمقراطي” بتشجيع وسائل النقل الصديقة للبيئة وإيقاف حملات سحب “السكوتر الكهربائي” trottinette électrique” من الشوارع.
وقالت التامني في سؤال كتابي إنه في ظل الارتفاع المتزايد لأثمنة المحروقات، ولتفادي أزمة المواصلات خاصة في المدن الكبرى، ومن أجل ترشيد النفقات، والتخفيف من الازدحام المروري، وحفاظا على البيئة يلجأ العديد من المواطنين وخاصة الشباب منهم إلى وسائل نقل صديقة للبيئة مثل “trottinette électrique” الأمر الذي يعتبر إيجابيا ومحمودا.
وأضافت ” أن ما يلاحظ مؤخرا هو قيام شرطة المرور بحملات مفاجئة لتوقيف مستخدمي “السكوتر الكهربائي”، وسحب دراجاتهم دون مبرررات معقولة، وهو ما استدعى المطالبة بإيقاف هذه الحملات إلى حين صدور قانون منظم.
وساءلت التامني وزير النقل حول اعتزام الحكومة تشجيع استخدام “السكوتر الكهربائي” كوسيلة للنقل الناعم وتوفير ممرات خاصة به، وتخفيض الرسوم والضرائب المتعلقة به لتشجيع اقتنائه، وطرح مشروع قانون ينظم استخدام “السكوتر الكهربائي” يتضمن الحد الأدنى للعمر المسموح به للقيادة وإلزامية ارتداء الخوذة والتأمين الإلزامي، وغيرها من الإجراءات التي تضمن سلامة مستخدميه وتقلل من احتمال تعرضهم لحوادث خطيرة
2 تعليقات
يجي ازالة الدراجات ايضا اذا كنتم تهتمون فعلا بحياة المواطن وتخافون عليها .لماذا بالضبط التروتينيت وهي مثلها مثل الدراجة الهوائية
j’approuve totalement l’interdiction de ces trottinettes électriques, c,est un grand risque d’accidents et de morts. Les marocains et le jeunes en général, n’ont aucune notion de prudence dans leurs esprits.. je pense afin d’éviter des tragédies inutiles , il faut interdire ces engins. En plus nos villes ne sont faites pour des bicyclettes électriques, il n’y a pas et il n’y aura jamais des pistes cyclables..