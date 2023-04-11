برلمانية تطالب بإيقاف حملات سحب “السكوتر الكهربائي” من الشوارع

2023-04-11 / 20:05
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هبة بريس _ الرباط

طالبت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن “فدرالية اليسار الديمقراطي” بتشجيع وسائل النقل الصديقة للبيئة وإيقاف حملات سحب “السكوتر الكهربائي” trottinette électrique” من الشوارع.

وقالت التامني في سؤال كتابي إنه في ظل الارتفاع المتزايد لأثمنة المحروقات، ولتفادي أزمة المواصلات خاصة في المدن الكبرى، ومن أجل ترشيد النفقات، والتخفيف من الازدحام المروري، وحفاظا على البيئة يلجأ العديد من المواطنين وخاصة الشباب منهم إلى وسائل نقل صديقة للبيئة مثل “trottinette électrique” الأمر الذي يعتبر إيجابيا ومحمودا.

وأضافت ” أن ما يلاحظ مؤخرا هو قيام شرطة المرور بحملات مفاجئة لتوقيف مستخدمي “السكوتر الكهربائي”، وسحب دراجاتهم دون مبرررات معقولة، وهو ما استدعى المطالبة بإيقاف هذه الحملات إلى حين صدور قانون منظم.

وساءلت التامني وزير النقل حول اعتزام الحكومة تشجيع استخدام “السكوتر الكهربائي” كوسيلة للنقل الناعم وتوفير ممرات خاصة به، وتخفيض الرسوم والضرائب المتعلقة به لتشجيع اقتنائه، وطرح مشروع قانون ينظم استخدام “السكوتر الكهربائي” يتضمن الحد الأدنى للعمر المسموح به للقيادة وإلزامية ارتداء الخوذة والتأمين الإلزامي، وغيرها من الإجراءات التي تضمن سلامة مستخدميه وتقلل من احتمال تعرضهم لحوادث خطيرة

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