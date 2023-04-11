انطلاق فعاليات المهرجان الوطني للشعر المغربي الحديث في هذا التاريخ

2023-04-11 / 19:40
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و.م.ع

تنظم جمعية أصدقاء المعتمد بمدينة شفشاون يومي 4 و 5 ماي المقبل فعاليات الدورة 35 من المهرجان الوطني للشعر المغربي الحديث تحت شعار “تأويل النّص”.

وتستقطب هذه الدورة نقادا وشعراء وفنانين مرموقين كحال الدورات السابقة، حيث سيشهد البرنامج أمسيات شعرية ومداخلات نقدية تسعف المتلقي في الاطلاع على جديد الإبداع الشعري واستشراف آفاقه، كما هي لحظة للاحتفاء بالشعر والشعراء والنقاد وعموم المبدعين.

ويتجدد انعقاد المهرجان الوطني للشعر الحديث بشفشاون “الدورة 35″، لترسيخ ما راكمته جمعية أصدقاء المعتمد، على مدار خمسة وستين عاماً، من إشعاع وفعل ثقافي، وطني وعربي، ساهم في الارتقاء بالذوق العام، وسمو القول الشعري الجميل والاحتفاء بفرسانه.

كما ستعرف فعاليات هذه الدورة من المهرجان، فضلا عن الجلسات الشعرية، والوصلات الموسيقية، والندوة النقدية الأكاديمية، فقرة وفاء واعتراف يتم فيها تكريم شعراء وإعلاميين مغاربة.

وجريا على عادة المهرجان كل دورة، يواصل المهرجان مسيرته في حمل المشعل، من خلال الانتصار لمقاربات مبتكرة تستهدف النهوض بالإبداع الشعري.

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