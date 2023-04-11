طنجة .. توقيف 11 شخصا للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية
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العيون: توقيف شخص تورطه في صناعة قوارب مخصصة للهجرة السرية

2023-04-11 / 18:50
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هبة بريس _ الرباط

تمكنت فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن العيون، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الإثنين، من توقيف شخص يبلغ من العمر 35 سنة، من ذوي السوابق القضائية في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

وذلك للاشتباه في تورطه في إعداد ورشة لصناعة القوارب المطاطية التقليدية المخصصة لتنظيم عمليات الهجرة السرية.

وأوضح مصدر أمني أنه جرى توقيف المشتبه فيه بمدينة العيون، حيث أسفرت عملية التفتيش، التي أجريت بداخل ورشة يملكها بتجزئة « الوفاق » بنفس المدينة، عن حجز قارب مطاطي حديث الصنع، فضلا عن حجز لفافة من مادة بلاستيكية ومجموعة من المواد والمعدات التي تستعمل في صناعة وتركيب هذه القوارب المطاطية، وكذا قناع خاص بإخفاء معالم الوجه.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل الأبحاث والتحريات لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي

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