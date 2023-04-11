رمضان .. انخفاض في عدد ضحايا حوادث السير

2023-04-11 / 18:38
10
هبة بريس

لقي 10 أشخاص مصرعهم، وأصيب 2046 آخرون بجروح، إصابات 78 منهم بليغة، في 1595 حادثة سير داخل المناطق ‏الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 03 إلى 09 أبريل الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع ‏هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في يسار الطريق، ، والسير في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب.

وشهدت الحصيلة انخفاضا في عدد الوفيات الناجمة عن حوادث السير في رمضان مقارنة، بالأسابيع السابقة إذ كان المعدل بين 16 قتيلا و20 قتيلا أسبوعيا.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 31 ألفا و728 مخالفة، وإنجاز 5 آلاف و 378 محضرا أحيلت ‏على النيابة العامة، فضلا عن استخلاص 26 ألفا و350 غرامة صلحية.

وذكر المصدر ذاته أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 5 ملايين و 542 ألفا و550 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 3 آلاف و503 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 5 آلاف و378 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 241 مركبة

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “سيتي” يكتسح بايرن بثلاثية

“سيتي” يكتسح بايرن بثلاثية

2023-04-11 / 21:50
Photo of اتهام حارس المرمى الإسرائيلي كليمان بالاعتداء الجنسي في اليونان

اتهام حارس المرمى الإسرائيلي كليمان بالاعتداء الجنسي في اليونان

2023-04-11 / 21:40
Photo of مزور: “المراكز الصناعية “مؤسسات لامحيد عنها في تنمية الاقتصاد الوطني

مزور: “المراكز الصناعية “مؤسسات لامحيد عنها في تنمية الاقتصاد…

2023-04-11 / 21:20
Photo of بالراشيدية وبني ملال وكلميم ..ميراوي يعلن إطلاق الدراسة بكليات الطب والصيدلة

بالراشيدية وبني ملال وكلميم ..ميراوي يعلن إطلاق الدراسة بكليات…

2023-04-11 / 20:48
Photo of رئيس مجلس الشيوخ الكندي يعرب عن إعجابه بالثقافة وكرم الضيافة المغربيين

رئيس مجلس الشيوخ الكندي يعرب عن إعجابه بالثقافة وكرم…

2023-04-11 / 20:42
Photo of واشنطن توافق على بيع “هيمارس” للمغرب

واشنطن توافق على بيع “هيمارس” للمغرب

2023-04-11 / 20:31
Photo of اتفاق بين العصبة الاحترافية و”الليغا” الإسبانية

اتفاق بين العصبة الاحترافية و”الليغا” الإسبانية

2023-04-11 / 20:18
Photo of برلمانية تطالب بإيقاف حملات سحب “السكوتر الكهربائي” من الشوارع

برلمانية تطالب بإيقاف حملات سحب “السكوتر الكهربائي” من الشوارع

2023-04-11 / 20:05
Photo of العيون: توقيف شخص تورطه في صناعة قوارب مخصصة للهجرة السرية

العيون: توقيف شخص تورطه في صناعة قوارب مخصصة للهجرة…

2023-04-11 / 18:50
Photo of ” أيت الطالب” يعلن عن تأهيل 450 مركزا صحيا

” أيت الطالب” يعلن عن تأهيل 450 مركزا صحيا

2023-04-11 / 18:45

‫10 تعليقات

  2. لا يعقل حوادث السير تزداد يوما بعض يوم ، قتلى وجرحى وتقولون إنها في انخفاض بل العكس صحيح وبالاخص في شهر رمضان قبل الإفطار ..

  3. عدم احترام قانون السير والسرعة المجنونة والمفرطة تحصد كل يوم عدد كبير من الأرواح وزيادة عن ذالك حالة الطريق المزرية التي تحطم الرقم القياسي وتقولون أنها في انخفاض..

  4. بالعكس في شهر رمضان المبارك تكثر فيها الحوادث بكثرة وخاصة قبل الإفطار حدث ولا حرج ، أرقام في ارتفاع …

  5. إذا قمنا في احصاء كل مدينة حول حوادث السير نجد أن تلك الأرقام التي تداولتموها فهي في مدينة واحدة كالدار البيضاء كل يوم تحصد أرواح وضحايا …

  9. التهور وعدم التركيز هم من يكونوا عرضة للمخالفات ، اللهم اهدي ابنائنا من طيش الطريق..

  10. انخفاض ارقام حوادث السير هو ارقام بعيدة المدى عن الواقع لأن ما نشاهده اليوم العكس صحيح.. والشباب المتهور والطائش هم عرضة للطريق وهم من حطموا ارقاما قياسية في حوادث السير….، اللهم اهديهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق