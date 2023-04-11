“الشاب بلال “في برنامج جزائري..شجعت فرنسا في المونديال ضد المغرب!
في خطوة استفزازية لا تمث للعروبة بصلة ؛ اعترف مغني الراي الجزائري، الشاب بلال، بتشجيعه للمنتخب الفرنسي في نهائيات كأس العالم الأخيرة بقطر على حساب المنتخب المغربي.
الشاب بلال، وخلال حلوله ضيفا على إحدى البرامج التلفزيونية الجزائرية، قال أنه شجع منتخب “الديكة” في المونديال القطري، مبررا اختياره تشجيع الفرنسيين بعدم مشاركة المنتخب الجزائري في هذا العرس الكروي العالمي.
وعلى اعتبار ان الشاب بلال يظل من الفنانيين الذين يحلون بين الفينة والأخرى على ارض المملكة وبالتالي الإستفادة من نعيم مهرجاناتها جرت هذه التصريحات عليه غضب عارمة المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصفها النشطاء
بالمسنفزة.
وعبر كثيرون عن اندهاشهم من تصريحات بلال الذي تربطه صداقات ت مع فنانين مغاربة وطالما جمعته بهم أعمال غنائية مشتركة، ناهيك عن كونه دائم الحضور للمغرب لإقامة حفلاته الغنائية، خصوصا وأنه يملك جمهورا كبيرا بالمملكة.
ووصل الغضب إلى حد الدعوة تصنيفه ضمن خانة الفنانين غير المرحب بهم في المهرجانات والسهرات المغربية الكبيرة، وغير المرغوب فيهم في القنوات الوطنية العمومية، خاصة القناة الثانية التي تعمل على استقباله في عديد المرات.
28 تعليقات
حقيقة التشجيع على المستوى الرياضي يمكن ان يترك مساحة للفرد ليختار الجهة او الفريق الذي يشجعه ويميل اليه الاعتبارات قد تكون بعيدة على ماهو سياسي الاجتماعي او ديني او لغوي لكن مهما كان الحال فهذا الفنان تصرف تصرف غبي اذ جر على نفسه غضب فئات عريضة من الشعب المغربي وقطع رزقه من المغرب بتصريح لا فائدة له فيه ولن يزيد من رصيده الفني شيء
لماذا هذه الضجة عن مغني عادي …هو ليس دولة.. كي نهتم به… انهم طينة دوي الحقد الدفين… يا… ان طوم كروز شجع المغرب وليس انريكي اعترف.. بلال… ليس مهم ..
كل واحد كيعطيه الله اعلا قدالنيتو والمغريب الحبيب عاون الله اقبل من عبد الحقود
ما استفز الا بنفسه ووطنهي ونحن لسنا بحاجة لي تشجيعه لنا
ماذا ننتضر من ناكرين للجميل الا الخيانة فما خان الا نفسه وعبر عن اخلاقه
رايه الشخصي يبقا له وحده اما فريقنا الوطني العزيز المنتصر في مجال الراضة والاخلاق فكانت تشجيعاة العالم باسره تسانده والنتيجة جد مشرفة لي بلال ولي غيره
براك اعليك اكليت اطعامنا او اشربت مانا اما المغرب راية مرفوعة بسيف اعليك
حسبنا الله ونعم الوكيل هادشي غير مكتخويش المغريب ديم فيه واكل شارب سهران