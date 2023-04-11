“الشاب بلال “في برنامج جزائري..شجعت فرنسا في المونديال ضد المغرب!

هبة بريس _ القسم الفني

في خطوة استفزازية لا تمث للعروبة بصلة ؛ اعترف مغني الراي الجزائري، الشاب بلال، بتشجيعه للمنتخب الفرنسي في نهائيات كأس العالم الأخيرة بقطر على حساب المنتخب المغربي.

الشاب بلال، وخلال حلوله ضيفا على إحدى البرامج التلفزيونية الجزائرية، قال أنه شجع منتخب “الديكة” في المونديال القطري، مبررا اختياره تشجيع الفرنسيين بعدم مشاركة المنتخب الجزائري في هذا العرس الكروي العالمي.

وعلى اعتبار ان الشاب بلال يظل من الفنانيين الذين يحلون بين الفينة والأخرى على ارض المملكة وبالتالي الإستفادة من نعيم مهرجاناتها جرت هذه التصريحات عليه غضب عارمة المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصفها النشطاء

بالمسنفزة.

وعبر كثيرون عن اندهاشهم من تصريحات بلال الذي تربطه صداقات ت مع فنانين مغاربة وطالما جمعته بهم أعمال غنائية مشتركة، ناهيك عن كونه دائم الحضور للمغرب لإقامة حفلاته الغنائية، خصوصا وأنه يملك جمهورا كبيرا بالمملكة.

ووصل الغضب إلى حد الدعوة تصنيفه ضمن خانة الفنانين غير المرحب بهم في المهرجانات والسهرات المغربية الكبيرة، وغير المرغوب فيهم في القنوات الوطنية العمومية، خاصة القناة الثانية التي تعمل على استقباله في عديد المرات.

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