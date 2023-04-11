“الشاب بلال “في برنامج جزائري..شجعت فرنسا في المونديال ضد المغرب!
في خطوة استفزازية لا تمث للعروبة بصلة ؛ اعترف مغني الراي الجزائري، الشاب بلال، بتشجيعه للمنتخب الفرنسي في نهائيات كأس العالم الأخيرة بقطر على حساب المنتخب المغربي.
الشاب بلال، وخلال حلوله ضيفا على إحدى البرامج التلفزيونية الجزائرية، قال أنه شجع منتخب “الديكة” في المونديال القطري، مبررا اختياره تشجيع الفرنسيين بعدم مشاركة المنتخب الجزائري في هذا العرس الكروي العالمي.
وعلى اعتبار ان الشاب بلال يظل من الفنانيين الذين يحلون بين الفينة والأخرى على ارض المملكة وبالتالي الإستفادة من نعيم مهرجاناتها جرت هذه التصريحات عليه غضب عارمة المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصفها النشطاء
بالمسنفزة.
وعبر كثيرون عن اندهاشهم من تصريحات بلال الذي تربطه صداقات ت مع فنانين مغاربة وطالما جمعته بهم أعمال غنائية مشتركة، ناهيك عن كونه دائم الحضور للمغرب لإقامة حفلاته الغنائية، خصوصا وأنه يملك جمهورا كبيرا بالمملكة.
ووصل الغضب إلى حد الدعوة تصنيفه ضمن خانة الفنانين غير المرحب بهم في المهرجانات والسهرات المغربية الكبيرة، وغير المرغوب فيهم في القنوات الوطنية العمومية، خاصة القناة الثانية التي تعمل على استقباله في عديد المرات.
13 تعليقات
معه الحق أن يشجع أجداده هو حفيد لفرنسا على العموم هم يحبون من اغتصب نساءهم وقتل رجالهم وسرق ثرواته كالعبد والسيد لا يحققه له أن يعارض سيده. وراي هذا العفان ليس رأي كل الجزائريين.
إن تكره المغرب و المغاربة أنت لست جزائري حقد يرثونه و يورثونه لابناءهم
الكرغولي يبقى كرغوليا ولو زينته مساحيق النفاق.
هل المغاربة سدج الى درجة الغباء الكراغلة كائنات لا تعترف بالجميل ابدا.
عادي شجع بلده الاصلي،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لماذا كل هذا الجدل على شخص عادي .هو حر يشجع من يشاء فأين المشكل
شجع منتخبنا أو لم يشجعه لن يعطينا شيئا ولن يأخذ منا شيء.
نقطة رجع لسطر
الجزائر مقاطعة فرنسية و بلال يشجع بلده الاول يعني فرنسا أما المغرب فله الله و المغاربة الذين أسسوا الامبراطوريات عبر التاريخ
#_ابن الزنا شر الثلاثة _#.
ماذا تنتظر من ابن الزنا اذا كانت امه زانية و ابوه زاني الا الشر و نكران الخير …
لن نسمح امام الله لكل من يستقبل و يكرم مثل هؤلاء السفلة الفجرة ناكري المعروف في مملكتنا الشريفة …
من حقه ان يشجع الفريق الذي يريد ولكن من حقنا ايضا ان لا نقوم بإستدعائه مجددا … أيها المسؤولون على المهرجانات لا داعي للزهايمر … حذار من وضعنا في مواقف بليدة هذا الشخص اكيد انه يدعم أوطروحة الوهم … اي شخص استدعاه يجب محاسبته لانه يشجع الخونة
لادعی للقلق،فهو يتمنی ان يكون وزير التقافة،في و اقصر طريق هو ان تعادي المغرب ،
يجب اعلان كل مغربي يلقن الجزاءرين فن النقش على الجبس صنع الخزف والزليج القفطان وكل الصناعة المغربية بخاءن للوطن
يجب على الدولة إعطاء المغاربة مهلة 6 أشهر لمغادرة الجزاءر وكل من وجد عنده ختم الجزاىر بعد دلك لا يسمح له بدخول المغرب مدى الحياة لقد نفد الصبر مع هدا اللقوم
الذئب ما يتربى
ما علاقة التشجيع الكروي بالجانب السياسي نحن في منزل واحد اخوة وكل واحد منا يشجع الفريق الذي يريد وهذا ليس معناه ان الذي يشجع فريق لا نشجعه هو عدو
هذه هي حلاوة كرة القدم ثم هو ليس مغربيا حتى يلزم بتشجيع الفريق المخزني وليس بالضرورة ان يكره المغاربة
انا شخصيا لا اشجع الفريق المغربي ولكن ليس معناه اني اكره المغاربة بل بالعكس فانا جزائري احب المغربيات كثيرا ولي معهن حكايات جميلة جدا لا تنسى بل احلى الليالي كانت مع المغربيات وهن يعلمن بانني لا اشجع المغرب وكان ردهن عادي جدا