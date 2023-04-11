محتجّون لماكرون في تجمع خطابي ” انت رئيس العنف والنفاق”

2023-04-11 / 17:11
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هبة بريس

قاطع محتجون الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدى إلقائه خطابا حول مستقبل أوروبا في لاهاي، وفق ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

وصاح محتجون متواجدون في القاعة “أين الديموقراطية الفرنسية؟” و”اتفاقية المناخ لا يتم احترامها” رافعين لافتة كتب عليها بالانكليزية “رئيس العنف والنفاق”.

وهتفوا “هناك ملايين المتظاهرين في الشوارع”، فيما تواجه الحكومة الفرنسية منذ بداية العام احتجاجات ضخمة على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.

وبعد انقطاع دام دقيقة، تمكن الرئيس الفرنسي من استئناف كلمته قائلا “من المهم إجراء نقاش اجتماعي”.

وأضاف “يمكنني أن أجيب على جميع الأسئلة المتعلقة بما نناقشه في فرنسا… هذه ديموقراطية والديموقراطية هي بالضبط مكان يمكنك التظاهر فيه” ورؤية “هذا النوع من التدخل”.

وأشار ماكرون إلى أنه “في اليوم الذي تقول فيه لنفسك عندما أختلف مع القانون الذي تم تمريره أو مع الأشخاص الذين تم انتخابهم، يمكنني أن أفعل ما أريد لأنني أقرر بنفسي شرعية ما أفعله” فأنت تعرض الديموقراطية للخطر”.

وبعد أن أكمل خطابه حول السياسة الاقتصادية الأوروبية، تطرق الرئيس الفرنسي إلى صميم مشروعه الإصلاحي.

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