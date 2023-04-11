أبرزها ثقة الركراكي.. 3 عوامل ساعدت النصيري على استعادة مستواه والتألق من جديد بقميص اشبيلية

عبد العزيز أرجدال : هبة سبور

تألق الدولي المغربي يوسف النصيري، مهاجم اشبيلية بشكل لافت مع فريقه خلال المباريات الماضية، منذ عودته من المشاركة مع المنتخب الوطني المغربي في نهائيات كأس العالم قطر 2022.

ومنذ عودته من المشاركة في المونديال، استطاع النصيري تسجيل 12 هدفا بقميص اشبيلية في جميع المسابقات، حيث سجل في كل من الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا والدوري الأوروبي.

ثقة الركراكي

لقد ضع الناخب الوطني وليد الركراكي ثقة كبيرة في المهاجم يوسف النصيري في الوقت الذي كان يمر فيه اللاعب من مرحلة فراغ، إذ أصر مدرب أسود الأطلس على الزج بالمهاجم المذكور ضمن التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني بالرغم من تراجع معدلاته التهديفية بداية هذا الموسم.

ودافع الركراكي بشدة عن النصيري وعن اختياره ضمن القائمة النهائية للمنتخب في مونديال قطر 2022، وقد كان النصيري جديرا بهذه الثقة بعدما تألق بشكل كبير في المونديال وسجل هدفين وكان من أبرز المساهمين في احتلال أسود الأطلس للمركز الرابع.

مونديال قطر

تألق النصيري في مونديال قطر 2022 مع المنتخب الوطني المغربي جعل أسهمه ترتفع ما رفع من معنويات اللاعب بعدما كان يمر من مرحلة معقدة للغاية بحكم البداية غير الموفقة له ولفريقه هذا الموسم.

ومنح المونديال ثقة كبيرة للمهاجم المغربي حين سجل أمام كل من البرتغال وكندا، بعدما أصبح الهداف التاريخي للمنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم.

شخصية اللاعب

لقد حافظ اللاعب على هدوءه طيلة فترة الفراغ التي مر منها، واشتغل بشكل كبير على تحسين مستواه حتى يستعيد حاسته التهديفية المفقودة في الفترة السابقة، كما استغل ثقة الركراكي وتألقه في المونديال بشكل إيجابي.

وتمسك النصيري بفرصته مع اشبيلية واستغل تألقه في المونديال، حيث عاد أقوى إلى صفوف اشبيلية ما جعله يتألق بشكل كبير بعدما أصبح الهداف الأول للفريق خلال سنة 2023.

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