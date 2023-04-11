أبرزها ثقة الركراكي.. 3 عوامل ساعدت النصيري على استعادة مستواه والتألق من جديد بقميص اشبيلية

2023-04-11 / 16:59
0

عبد العزيز أرجدال : هبة سبور

تألق الدولي المغربي يوسف النصيري، مهاجم اشبيلية بشكل لافت مع فريقه خلال المباريات الماضية، منذ عودته من المشاركة مع المنتخب الوطني المغربي في نهائيات كأس العالم قطر 2022.

ومنذ عودته من المشاركة في المونديال، استطاع النصيري تسجيل 12 هدفا بقميص اشبيلية في جميع المسابقات، حيث سجل في كل من الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا والدوري الأوروبي.

ثقة الركراكي

لقد ضع الناخب الوطني وليد الركراكي ثقة كبيرة في المهاجم يوسف النصيري في الوقت الذي كان يمر فيه اللاعب من مرحلة فراغ، إذ أصر مدرب أسود الأطلس على الزج بالمهاجم المذكور ضمن التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني بالرغم من تراجع معدلاته التهديفية بداية هذا الموسم.

ودافع الركراكي بشدة عن النصيري وعن اختياره ضمن القائمة النهائية للمنتخب في مونديال قطر 2022، وقد كان النصيري جديرا بهذه الثقة بعدما تألق بشكل كبير في المونديال وسجل هدفين وكان من أبرز المساهمين في احتلال أسود الأطلس للمركز الرابع.

مونديال قطر

تألق النصيري في مونديال قطر 2022 مع المنتخب الوطني المغربي جعل أسهمه ترتفع ما رفع من معنويات اللاعب بعدما كان يمر من مرحلة معقدة للغاية بحكم البداية غير الموفقة له ولفريقه هذا الموسم.

ومنح المونديال ثقة كبيرة للمهاجم المغربي حين سجل أمام كل من البرتغال وكندا، بعدما أصبح الهداف التاريخي للمنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم.

شخصية اللاعب

لقد حافظ اللاعب على هدوءه طيلة فترة الفراغ التي مر منها، واشتغل بشكل كبير على تحسين مستواه حتى يستعيد حاسته التهديفية المفقودة في الفترة السابقة، كما استغل ثقة الركراكي وتألقه في المونديال بشكل إيجابي.

وتمسك النصيري بفرصته مع اشبيلية واستغل تألقه في المونديال، حيث عاد أقوى إلى صفوف اشبيلية ما جعله يتألق بشكل كبير بعدما أصبح الهداف الأول للفريق خلال سنة 2023.

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of نطحة “زيدان” في كأس العالم 2006..ماتيراتزي يعترف بالحقيقة

نطحة “زيدان” في كأس العالم 2006..ماتيراتزي يعترف بالحقيقة

2023-04-11 / 16:50
Photo of ليفاندوفسكي عن عودة ميسي لبرشلونة: “آمل أن نلعب معًا في الموسم المقبل”

ليفاندوفسكي عن عودة ميسي لبرشلونة: “آمل أن نلعب معًا…

2023-04-11 / 16:13
Photo of الكاف تختار جيد و الكزاز لقيادة قمة ربع نهائي الكونفدرالية

الكاف تختار جيد و الكزاز لقيادة قمة ربع نهائي…

2023-04-11 / 12:15
Photo of نادي تونسي يحل نفسه بعد لجوء 32 من لاعبيه للهجرة السرية

نادي تونسي يحل نفسه بعد لجوء 32 من لاعبيه…

2023-04-11 / 10:09
Photo of بعد إصابته في مونديال قطر.. بايرن يعلن عودة “لوكا”

بعد إصابته في مونديال قطر.. بايرن يعلن عودة “لوكا”

2023-04-10 / 23:22
Photo of رسميا.. مباراة الرجاء وحسنية أكادير بدون جمهور

رسميا.. مباراة الرجاء وحسنية أكادير بدون جمهور

2023-04-10 / 21:59
Photo of لاعب تونسي يوثق إحراق نفسه على الهواء بعد اتهامه بالإرهاب

لاعب تونسي يوثق إحراق نفسه على الهواء بعد اتهامه…

2023-04-10 / 21:35
Photo of الشغب يضرب الملاعب الجزائرية.. ومخاوف من تكرار فاجعة إيبوسي

الشغب يضرب الملاعب الجزائرية.. ومخاوف من تكرار فاجعة إيبوسي

2023-04-10 / 21:32
Photo of سيميوني معجب بالزلزولي ويرغب في ضمه إلى أتلتيكو مدريد

سيميوني معجب بالزلزولي ويرغب في ضمه إلى أتلتيكو مدريد

2023-04-10 / 19:40
Photo of لوزا يواصل تألقه مع واتفورد ويسجل هدفا جديدا في الدوري الإنجليزي

لوزا يواصل تألقه مع واتفورد ويسجل هدفا جديدا في…

2023-04-10 / 17:01

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق