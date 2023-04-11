نطحة “زيدان” في كأس العالم 2006..ماتيراتزي يعترف بالحقيقة

2023-04-11 / 16:50
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هبة بريس _ رياضة

كشف الإيطالي ماركو ماتيراتزي أسطورة إنتر ميلان عن حقيقة ما دار بينه و الأسطورة الفرنسي زين الدين زيدان، في نهائي كأس العالم 2006 بين فرنسا وإيطاليا.

وبعد سنوات من الواقعة كشف زيدان خلال حوار مع إذاعة “أوندا سيرو” الإسبانية أن ماتيراتزي قام بإلقاء تعليق قبيح عن شقيقته ليلى.

حيث قال زيدان في تصريحات سابقة: “لقد استفزني بالحديث عن أختي ليلى، لست فخورا بذلك لكنه جزء من مسيرتي المهنية في ذلك الوقت، كنت أكثر هشاشة لم يهين والدتي لكنه أهان أختي”.

وأكد ماتيراتزي على كلام زيدان خلال حواره مع Italian Football TV: “زيدان قال لي سأعطيك قميصي وقلت له لا، أنا أفضل أختك”.

وختم: “هذا لا يعد شيئا بالنسبة لما يقوله لاعبو NBA (دوري كرة السلة الأمريكية)”، قبل أن يطلق مقدما الحوار ضحكة مشتركة مع ضيفهما.

وأعلن ماتيراتزي اعتزاله كرة القدم عام 2016، بعد أن اختتم مسيرته مع نادي تشينايين الهندي.

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