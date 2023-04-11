رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية المملكة المتحدة-المغرب تشيد برؤية الملك لتعزيز الاستقرار والديموقراطية

2023-04-11 / 15:59
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هبة بريس

أشادت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية المملكة المتحدة-المغرب، هيثر ويلر، اليوم الثلاثاء بالرباط، برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لاسيما لتعزيز الاستقرار والديموقراطية، والنهوض باقتصاد قوي، يعود بالنفع على شباب المغرب.

وقالت السيدة ويلر، في تصريح للصحافة عقب محادثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن هذه الرؤية الملكية تجعل المغرب “شريكا استراتيجيا في منطقة غرب إفريقيا”.

كما سلطت السيدة ويلر الضوء على جودة النظام البنكي الوطني، الذي وصفته بـ” المتين”، وعلى الفرص المستقبلية التي تم خلقها بالمملكة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

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