ب50 ألف فطور و6 آلاف قفة.. سنطرال دانون تطلق عملية “نتعاونو على الخير”

هبة بريس

التزاماً بتقاليدها الخاصة بالتضامن خلال شهر رمضان، تجدد سنطرال دانون تنظيم عمليتها “نتعاونو على الخير” في هذا الشهر الكريم.

وفي هذا الإطار، أطلقت سنطرال دانون مؤخرًا برنامجًا للتبرع بالحليب والجبن والياغورت موجها للجمعيات التي تنظم فطور التضامن وتوزع السلل الغذائية.

وتتضمن مبادرة “نتعاونو على الخير” أيضًا مشاركة متعاوني سنطرال دانون، كمتطوعين، جنبًا إلى جنب مع الجمعيات الشريكة، في إعداد وتوزيع الفطور وقفة رمضان.

وصرحت نطالي ألكيي، الرئيسة المديرة العامة لـ سنطرال دانون: “يعتبر التضامن قيمة أساسية لدى سنطرال دانون، وخلال هذه الأوقات الصعبة التي تعيشها الأسر، نريد أن نعبر عن تضامننا مع الأشخاص الأكثر هشاشة في المجتمع. يتجاوز التزامنا مجرد عملية توزيع تبرعات بسيطة، حيث يتجند موظفونا أيضًا على أرض الواقع لمساعدة الفئات المعوزة”.

من جانبه أكد السيد حمزة التازي مزلك، رئيس جمعية متطوعي الأمل: “بفضل مساهمة سنطرال دانون تمكنا من توفير 913 وجبة يوميًا في شهر رمضان لمن هم في أمس الحاجة إليها. ساعد التبرع بالياغورت والحليب أيضًا على إضافة قيمة غذائية كبيرة لوجباتنا، وهو أمر مهم جدًا للأشخاص الذين نخدمهم. نأمل أن يؤدي كرم سنطرال دانون إلى إلهام الشركات والمؤسسات الأخرى لتحذو حذوها من خلال التبرع للأعمال الخيرية”.

و تتكون عملية “نتعاونو على الخير” من المساهمة في 50000 فطور وتوزيع 6000 سلة غذائية. يتم دعم برنامج التبرع من قبل 8 جمعيات شريكة: تضامن الأمل، متطوعو الأمل، مؤسسة مجيد، ملائكة البركة، مؤسسة أم كلثوم ، دار البنات، دار الخير تيط مليل وجمعية النور.

و تبرز مبادرة “نتعاونو على الخير” التزام سنطرال دانون بإعطاء بُعد ملموس لمسؤوليتها الاجتماعية للشركات، والتي تأتي بالإضافة إلى إجراءات التضامن الأخرى التي تقوم بها سنطرال دانون على مدار السنة بالشراكة مع العديد من الجمعيات النشيطة في جميع أنحاء البلاد.

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