تيفلت.. إيقاف شخص وحجز 2980 قرص طبي مخدر

2023-04-11 / 13:55
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هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن الرباط، صباح اليوم الثلاثاء 11 أبريل الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 36 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه على مستوى نقطة المراقبة المرورية بمدخل مدينة تيفلت، مباشرة بعد وصوله على متن حافلة لنقل المسافرين كان قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزته على 2980 قرص طبي مخدر كانت مخبأة بداخل علب للمواد الغذائية.

وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه به في قاعدة بيانات الأمن الوطني أنه يشكل موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني من طرف مصالح الشرطة القضائية بمدينة تيفلت، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا مماثلة تتعلق بترويج المخدرات.

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