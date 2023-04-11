في 3 باحات استراحة.. “الطرق السيارة” تطلق النسخة الثانية من عملية “إفطار”

هبة بريس

بعد نجاح النسخة الأولى من عملية إفطار المنظمة من طرف الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، خلال شهر رمضان 2022، لفائدة سائقي شاحنات الوزن الثقيل، على مستوى باحة الاستراحة العرائش، أعلنت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، عن تنظيم النسخة الثانية لهذه العملية، للسنة الثانية على التوالي، على مستوى ثلاث باحات استراحة بكل من العرائش وبرشيد ومكناس، في كلا الاتجاهين، من 10 إلى 14 أبريل 2023.

ووفق بلاغ للشركة، فتعكس هذه المبادرة قيم الشركة في المشاركة والتضامن تجاه محيطها ومنظومتها بصفة عامة، وبصفة خاصة تجاه سائقي شاحنات الوزن الثقيل، الذين تجبرهم طبيعة مهنتهم على الإفطار على الطريق.

و تهدف هذه العملية إلى مشاركة وجبة الإفطار مع المستفيدين في أجواء عائلية ودية، ولهذه المبادرة بعد آخر يهمّ السلامة على الطريق السيار، ويهدف إلى التأكيد على أهمية أخد فترات راحة خاصة أثناء شهر رمضان، حيث يمكن أن تتسبب قلة النوم وضعف التركيز واليقظة في مخاطر التعرض لحوادث السير.

وأكدت الشركة على أن فرقها معبأة إلى جانب فرق جمعية البوغاز، ومستعدة لاستقبال المستفيدين من هاته المبادرة في أحسن الظروف الممكنة.

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