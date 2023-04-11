في 3 باحات استراحة.. “الطرق السيارة” تطلق النسخة الثانية من عملية “إفطار”

2023-04-11 / 13:10
0
هبة بريس

بعد نجاح النسخة الأولى من عملية إفطار المنظمة من طرف الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، خلال شهر رمضان 2022، لفائدة سائقي شاحنات الوزن الثقيل، على مستوى باحة الاستراحة العرائش، أعلنت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، عن تنظيم النسخة الثانية لهذه العملية، للسنة الثانية على التوالي، على مستوى ثلاث باحات استراحة بكل من العرائش وبرشيد ومكناس، في كلا الاتجاهين، من 10 إلى 14 أبريل 2023.

ووفق بلاغ للشركة، فتعكس هذه المبادرة قيم الشركة في المشاركة والتضامن تجاه محيطها ومنظومتها بصفة عامة، وبصفة خاصة تجاه سائقي شاحنات الوزن الثقيل، الذين تجبرهم طبيعة مهنتهم على الإفطار على الطريق.

و تهدف هذه العملية إلى مشاركة وجبة الإفطار مع المستفيدين في أجواء عائلية ودية، ولهذه المبادرة بعد آخر يهمّ السلامة على الطريق السيار، ويهدف إلى التأكيد على أهمية أخد فترات راحة خاصة أثناء شهر رمضان، حيث يمكن أن تتسبب قلة النوم وضعف التركيز واليقظة في مخاطر التعرض لحوادث السير.

وأكدت الشركة على أن فرقها معبأة إلى جانب فرق جمعية البوغاز، ومستعدة لاستقبال المستفيدين من هاته المبادرة في أحسن الظروف الممكنة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إعداد قوارب مخصصة ل”الهجرة السرية” تجر شخصا للاعتقال بالعيون

إعداد قوارب مخصصة ل”الهجرة السرية” تجر شخصا للاعتقال بالعيون

2023-04-11 / 14:21
Photo of تيفلت.. إيقاف شخص وحجز 2980 قرص طبي مخدر

تيفلت.. إيقاف شخص وحجز 2980 قرص طبي مخدر

2023-04-11 / 13:55
Photo of لوضع اللمسات الأخيرة على المسالك الجديدة.. ميراوي يجتمع برؤساء الجامعات

لوضع اللمسات الأخيرة على المسالك الجديدة.. ميراوي يجتمع برؤساء…

2023-04-11 / 09:52
Photo of الصيادلة يطالبون المرضى باقتناء الأدوية قبل يوم الخميس المقبل “فيديو”

الصيادلة يطالبون المرضى باقتناء الأدوية قبل يوم الخميس المقبل…

2023-04-11 / 09:17
Photo of طقس الثلاثاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

طقس الثلاثاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2023-04-11 / 09:05
Photo of فاس ..بين “فاعلة جمعوية” و “مستشارة” …رد للاعتبار وادانة

فاس ..بين “فاعلة جمعوية” و “مستشارة” …رد للاعتبار وادانة

2023-04-10 / 22:36
Photo of الملك محمد السادس يدشن مركزا طبيا للقرب بالمدينة الجديدة الرحمة

الملك محمد السادس يدشن مركزا طبيا للقرب بالمدينة الجديدة…

2023-04-10 / 19:51
Photo of لمواجهة الغلاء…نقابة ” ميارة ” تدعو لرفع الأجور

لمواجهة الغلاء…نقابة ” ميارة ” تدعو لرفع الأجور

2023-04-10 / 18:42
Photo of الملك معزيا في “خليل الهاشمي الإدريسي”..كان غيورا على مقدسات الأمة “

الملك معزيا في “خليل الهاشمي الإدريسي”..كان غيورا على مقدسات…

2023-04-10 / 18:06
Photo of استقدام ممرضات من الخارج ..اشكالات تعيق هذا الطرح

استقدام ممرضات من الخارج ..اشكالات تعيق هذا الطرح

2023-04-10 / 17:43

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق