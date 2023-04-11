في أول تجربة لها.. كيم كاردشيان بطلة “أميركان هورور استوري”

2023-04-11 / 13:15
0
القسم الفني: هبة بريس

تتجه نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان إلى التمثيل في أول تجربة لها عبر مسلسل “أميركان هورور استوري” وهو قصة رعب أمريكية.

وكشف المنتج والمؤلف والمخرج الأمريكي رايان مورفي، في تصريحه الإعلامي، أن كارداشيان ستلعب دور البطولة مع إيما روبرتس في الموسم الثاني عشر من مسلسل الرعب المأخوذ من رواية “ديليكت كونديشن” (حالة حساسة).

و تدور أحداث المسلسل حول امرأة مقتنعة بأن هناك شخصية شريرة تبذل قصارى جهدها للتأكد من أن حملها لن يرى النور أبدا”.

وذكر مورفي في بيان نقلته “رويترز” أن مؤلفة المسلسل هالي فايفر خصصت “دورا شيقا وممتعا ومرعبا لكيم، مضيفا :”أن هذا الجزء من السلسلة سيكون مشوقا ولن يشبه أي شيء كتبناه قبل ذلك”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of فهيد يعلق على خلافه والخياري وتغييبه لسنوات وأداء سلمى رشيد وانتقادات الجمهور للسيتكومات الرمضانية

فهيد يعلق على خلافه والخياري وتغييبه لسنوات وأداء سلمى…

2023-04-11 / 14:26
Photo of عزيز بوزاوي يتحدث عن مشاركته في “خو خواتاتو” و يفرج عن أعماله الرمضانية

عزيز بوزاوي يتحدث عن مشاركته في “خو خواتاتو” و…

2023-04-11 / 13:25
Photo of خريبكة تستضيف الدورة 23 من المهرجان الدولي للسينما الإفريقية

خريبكة تستضيف الدورة 23 من المهرجان الدولي للسينما الإفريقية

2023-04-11 / 11:39
Photo of عايدة خالد تصدر أغنية دينية بمناسبة شهر رمضان

عايدة خالد تصدر أغنية دينية بمناسبة شهر رمضان

2023-04-10 / 21:41
Photo of “مطلقات الدار البيضاء” يشارك في مهرجان كان خارج المنافسة

“مطلقات الدار البيضاء” يشارك في مهرجان كان خارج المنافسة

2023-04-10 / 20:18
Photo of نقيب المهن التمثيلية بمصر ينفي إصابة عبلة كامل بمرض السرطان

نقيب المهن التمثيلية بمصر ينفي إصابة عبلة كامل بمرض…

2023-04-10 / 14:13
Photo of رجاء خرماز: وحدنا الرؤية الفنية والجمالية فجاءت “تيليلا” غاية في السحر الإبهار

رجاء خرماز: وحدنا الرؤية الفنية والجمالية فجاءت “تيليلا” غاية…

2023-04-10 / 12:55
Photo of مهرجان العرس التقليدي 2023 بين فاس والرباط

مهرجان العرس التقليدي 2023 بين فاس والرباط

2023-04-09 / 13:17
Photo of ‘باروخ بن الصراف” العالم اليهودي المغربي الحاصل على جائزة نوبل في علم المناعة

‘باروخ بن الصراف” العالم اليهودي المغربي الحاصل على جائزة…

2023-04-09 / 12:00
Photo of الناقد فؤاد زويريق: السيناريو بطل مسلسل ”كاينة ظروف”

الناقد فؤاد زويريق: السيناريو بطل مسلسل ”كاينة ظروف”

2023-04-08 / 16:28

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق