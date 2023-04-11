في أول تجربة لها.. كيم كاردشيان بطلة “أميركان هورور استوري”

القسم الفني: هبة بريس

تتجه نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان إلى التمثيل في أول تجربة لها عبر مسلسل “أميركان هورور استوري” وهو قصة رعب أمريكية.

وكشف المنتج والمؤلف والمخرج الأمريكي رايان مورفي، في تصريحه الإعلامي، أن كارداشيان ستلعب دور البطولة مع إيما روبرتس في الموسم الثاني عشر من مسلسل الرعب المأخوذ من رواية “ديليكت كونديشن” (حالة حساسة).

و تدور أحداث المسلسل حول امرأة مقتنعة بأن هناك شخصية شريرة تبذل قصارى جهدها للتأكد من أن حملها لن يرى النور أبدا”.

وذكر مورفي في بيان نقلته “رويترز” أن مؤلفة المسلسل هالي فايفر خصصت “دورا شيقا وممتعا ومرعبا لكيم، مضيفا :”أن هذا الجزء من السلسلة سيكون مشوقا ولن يشبه أي شيء كتبناه قبل ذلك”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0