الاتحاد الاشتراكي يدعو الحكومة إلى التعامل مع موجة القلق الشعبي‮ ‬بسبب “موجة الغلاء”

هبة بريس - الرباط

أعلن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وقوفه الثابت والقوي‮ ‬الى جانب القوى الاجتماعية الوطنية والفئات الاجتماعية المتضررة من موجة الغلاء الحالية التي‮ ‬مست المواد الغذائية والطاقية، بمستويات‮ ‬غير مسبوقة‮ ‬في‮ ‬بعض المواد الاستهلاك الواسع،‮ ‬لا سيما مع شهر رمضان الأبرك‮. ‬

ودعا الحزب في بلاغ صدر عقب اجتماعه، “الجهات الحكومية المسؤولة إلى ضرورة،‮ ‬بل إجبارية التعامل مع موجة القلق الشعبي‮ ‬العميق،‮ ‬التي‮ ‬أفرزتها موجة الغلاء هاته”، مسجلة ‬الارتدادات الخطيرة المحتملة للاوضاع الاجتماعية‮ ‬الحالية‮،‮ ‬على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين‮ ‬،‮ ‬وما قد‮ ‬ينجم عن ذلك من احتقان اجتماعي‮ ‬تدعو مقدماته الى‮ ‬ضرورة التحرك العاجل والجدي‮ ‬والمسؤول لوقف تداعياته‮.‬

واعتبر المكتب السياسي‮ ‬أن الحكومة مسؤولة أمام الشعب المغربي‮ ‬عن قراراتها التي‮ ‬ما زالت تعالج آثارها بأقل مجهود وبالحد الأدني‮ ‬من التضامن الذي‮ ‬تتطلبه مقومات بناء الدولة الاجتماعية كما أطلق ديناميتها جلالة الملك‮ ‬،‮ معتبرا ‬أن موقف‮ ‬البحث عن الخلاص الفردي‮ ‬الذي‮ ‬يبحث عنه كل مكون من‮ ‬مكونات الحكومة على حدة،‮ ‬لايقوي‮ ‬الثقة في‮ ‬قدرتها على إيجاد الحلول وتحمل المسؤولية الدستورية والسياسة‮ ‬والاخلاقية الجماعية‮ ‬كما أنه لايتماشى مع خطورة الأوضاع،‮ ‬وينذر بتطورات صار من الاجباري‮ ‬على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها كاملة في‮ ‬استباق الحلول لها‮ ، من خلال التجاوب مع مطالب المعارضة الاتحادية بخصوص القرارات الشجاعة التي‮ ‬تدافع عنها عبر المسارات المؤسساتية‮ ‬والدستورية المسؤولة‮.‬ وفق المصدر ذاته

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